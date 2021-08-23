Galatasaray - Hatayspor maçı için ilk yarı yorumları

Süper Lig'de Galatasaray ile Hatayspor arasında oynanan maçın ilk yarısını yorumcular değerlendirdi. İşte görüşler...



RIDVAN DİLMEN



Zemin harika, gördüğümüzü söylüyorum. Oyuncular topun şiddetini ayarlayamadı. Galatasaray'ın bu statta antrenman yapıp yapmadığını sordum. Adapte olmaları 15 dakika sürdü. Hatay için de bu geçerli. Atakların başlangıçları zeminden oldu. Güzel zemin soruna neden oldu. Bu yorumu yapacağımı hiç düşünmezdim. Bu zemin demek yapılabiliyor. Kim yaptıysa, ona başvuracaksın. İkinci yarıda paslar daha iyi olacak. Galatasaray son paslarda başarılı olamadı ama ikinci yarı zemine alıştıkları için daha iyi pas yapacaklardır. Hatayspor geçen yılın çok uzağında. 8 farklı oyuncuları var. Bir sezon sonra 8 farklı oyuncu doğru değil. Galatasaray'ın da 5 transferi var. İki takımın da birlikteliği yok. Dağınıklık var. Galatasaray maçı kazanmaya daha yakın. Ancak vitesi ve tempoyu arttırması lazım. Ömer Erdoğan'ın da Riberio'yu çıkarması lazım, ikinci karttan atılacak.



ERMAN TOROĞLU



Galatasaray çalışıyor ama bitirici noktada final paslarını iyi yapamıyor. Birbirlerine yardımcı olamıyorlar. Galatasaray'da ileri ve geri arasındaki mesafe çok açılıyor. Arkada oynayan oyuncular kendilerine güvenmiyorlar herhalde, biraz geriye geriye kaçıyorlar. Rakip de çok rahat geliyor. Hücumda tehlikeli bir takım Hatayspor. Ani, iyi toplarla çıkıyorlar. Galatasaray defansı 1-2 tane kritik kesme yaptı, yapmasa net pozisyon olacaktı.



Galatasaray çok korner kullandı, 8 tane ama bir şey yapamadılar. Buna çalışmaları lazım. Galatasaray gidiyor kornere, kaldırıyor arkaya, kim vurursa. Değişik bir şey yapmıyorlar.



Top Feghouli'ye gelmeden evvel, hangi pozisyona ve nereye atacağını kestiriyor. En iyi yerden pası atıyor. Top gelmeden düşünüyor. Diğer bazı oyuncular top geldikten sonra stop ediyor sonra bakıyor. Mevsimler değişiyor. İlkbahardan sonbahara direkt geçiş. Arkası dönükken bile pasını hazırlıyor. Defans hazırlanamıyor. Diğer oyuncular adresi veriyor, mektupla pas atıyor.



Feghouli'nin gol vuruşu da kolay bir vuruş değil.



TUGAY KERİMOĞLU



Her iki takım için şunu söyleyebiliriz. Tempolu oyun yoktu, karşılıklı goller vardı. Hatay, Taylan ve Berkan'a agresif pres yapıyor. Galatasaray'ın golden sonraki isteği fazlasıyla karşımıza çıktı. İkinci devre neyi gösterir, soru işareti.



FEYYAZ UÇAR



Dağınık başladı Galatasaray, özellikle Nelsson ve Luyindama. Buna Taylan ve Berkan da eklendi. Bu maça kötü başladılar ve golü yediler. Aynı dağınıklık Diagne'de de var. Diagne çok iyi başladı sezona, gollere devam ediyor. Buna devam etmesi için takımla uyumlu olması lazım. Bu şekilde giderse, bu seri uzun devam etmez.



ÖNDER ÖZEN



Galatasaray orta tempoda 45 dakika oynadı. Düşük tempo diyemeyiz. Erken gelen gol, zincirleme bireysel hatalar var Galatasaray'ın yediği golde. Galatasaray, beraberlik için gitti. Saha boşaltırken epey zorlandılar. Nelsson'u ilk defa görüyoruz. Topu olumlu kullanmak istiyor. Fatih Terim'in böyle bir taktiği var. Luyindama'nın da topla oynama konusunda sıkıntısı var. Hatay, Luyindama'nın kurmasını istiyor. Geriden çıkarken Galatasaray zorlandı. Devre biterken Feghouli'nin golü geldi. Galatasaray, kazanabilir ama bu oyun yeterli mi, umut verir mi tartışılır.



