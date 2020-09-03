Galatasaray - Hatayspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımı ile eşleşen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, takımdaki durumu gözlemlemek istiyor. Bu kapsamda yeni bir mücadeleye çıkacak olan Hatayspor ve Galatasaray karşı karşıya gelecek.



Florya'da, TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'u 1-0, Ümraniyespor'u 2-0 yenen Galatasaray en ciddi hazırlık maçını bugün Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'a karşı oynayacak.



Türk Telekom Stadı'ndaki mücadele 17:00'de başlayacak. Karşılaşma D-Smart'tan naklen yayınlanacak.



