Galatasaray Hatayspor maçı BEIN izle, GS maçı linki
Haber Tarihi: 13 Ocak 2023 19:35 -
Güncelleme Tarihi:
13 Ocak 2023 19:35
Galatasaray Hatayspor maçı BEIN izle, GS maçı linki
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Atakaş Hatayspor'u sahasında ağırlıyor. beIN Sports, lider Galatasaray ile Hatayspor arasındaki kritik mücadeleyi canlı olarak izletiyor. İşte Galatasaray Hatayspor maçından son dakika haberleri
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 17 müsabakada 13 gol yedi. Sarı-Kırmızılılar, bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Cim Bom ayrıca bu sezon ligde oynadığı 7 karşılaşmada da kalesini gole kapadı.
Galatasaray'da hedef 4'te 4!
Yeni hedef olarak beş hafta sonra oynanacak Trabzonspor derbisini belirleyen Galatasaray, önündeki dört maçı kazanmaya konsantre oldu. Sırasıyla Hatayspor ve Antalyaspor'u evinde ağırlayacak sarı-kırmızılılar, Giresun dönüşü Ümraniyespor'u konuk edecek. Teknik heyet ve oyuncular 4'te 4 için motive oldu.
Okan Buruk'tan 4 farklı taktik!
Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk önderliğinde yoluna doludizgin devam ediyor. 39 puanla zirvede olan Sarı-kırmızılılar, ligin en az gol yiyen takımı ve aynı zamanda en çok skor üreten 3 takımından biri... Her geçen gün ilerleme kaydeden Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un stratejisiyle de taktiksel anlamda çeşitlilik kazanmış durumda... Bu durum da Sarı-Kırmızılılar'ın saha içinde farklı formasyonlarla oynamasını sağlıyor. Rakibin oyun planına göre saha içinde farklı dizilimlere yönelen G.Saray, 4-2-3-1'le maçlara başlıyor. Ancak zaman içinde takım, 4-4-2, 4-1-3-2 ve 2-3-5'e dönebiliyor. Bu şekilde taktiksel anlamda esneklik yakalayan Galatasaray, rakiplerini de şaşırtabiliyor. Beklerini ileri çıkararak, üçüncü bölgede 5 hücum oyuncusuyla rakibe pres yapan Sarı-Kırmızılılar'da Lucas Torreira ile Sergio Oliveira da oyuna derinlik ve genişlik kazandırıyor. Bu da Galatasaray'ın az sayıda oyuncuyla oyun kurmasını sağlıyor. Genel olarak rakibin arka hattının arkasındaki boşluğu kullanan Galatasaray'ın bu sezonki ana taktiklerinden biri bu. Bunu zaman zaman Muslera, zaman zaman Abdülkerim, zaman zaman da Torreira ile Oliveira yapıyor. Az pasla sonuca ulaşmak isteyen Galatasaray'da bu sistemin ana etkenleri Gomis ile Icardi... İki oyuncunun indirdiği topları orta saha oyuncuları alıp kanatları savunma arkasına kaçırıyor. Sarı-Kırmızılı oyuncular tüm bunları yaparken saha içinde de 4 farklı dizilime geçebiliyor. Bu oyunla G.Saray, şu ana kadar maç başına 2.13 xG'den 1.81'lik gol ortalaması yakaladı. Buruk'un bu stratejileriyle maç başına 460.09 pas ortalaması yakalayan Sarı-Kırmızılılar, 153.44'te dikine pas yaptı. Kademeli geçişte de %76.9'luk oran tutturan G.Saray'da savunma anlamında bazı sıkıntılar oluşuyor ama hücum anlamında planlar tıkır tıkır işliyor.
Galatasaray, tribünde de lider!
Fenerbahçe zaferiyle ligdeki galibiyet serisini 7 maça çıkaran G.Saray, taraftarı önünde Hatayspor'u ağırlayacak. Önündeki 5 haftada 4 karşılaşmasını iç sahada oynayacak Aslan'ın, bu süreçte en büyük destekçisi yine dolu tribünler olacak. Deplasman yasağı nedeniyle Kadıköy'e gidemeyen sarı-kırmızılı taraftarlar, Hatayspor maçında Nef Stadyumu'na akın edecek. 42 bin kombineye sahip Aslantepe'de satışa çıkan 8 bin bilet anında tükendi. Tribünler, derbi zaferinden dolayı Galatasaraylı oyuncuları özel olarak kutlayacak ve tezahüratta bulunacak. Bu sezon Galatasaray, Nef Stadı'nda (52.280) 7 maçta 44 bin 575 seyirci ortalamasıyla oynadı. Beşiktaş derbisi 49 bin 788 kişiyle sezonun en yüksek rakamı olarak kayıtlara geçti. Sarı-kırmızılılar, ayrıca ezeli rakiplerine de fark attı. Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda (50.530) ortalama 35 bin 369 seyirciyi tribüne çekerken bu rakam Vodafone Park'ta (42.590) Beşiktaş için 30 bin 389, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde (40.782) de Trabzonspor adına 26 bin 362 oldu.
Okan Buruk'tan uyarı: "Rehavet yok"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, oyuncularını Hatayspor konusunda uyardı. Farklı derbi galibiyetinin takımı rehavete sokmasından endişe duyan deneyimli isim, İstanbulspor ve Ankaragücü yendikleri maçlarda zorlandıklarını hatırlatarak talebelerinden Hatayspor'u ciddiye almalarını istedi. Yeni hedef olarak 5 hafta sonra oynanacak Trabzonspor derbisini belirleyen sarı-kırmızılılar, önündeki 4 maçı kazanmaya konsantre oldu. Sırasıyla Hatayspor ve Antalyaspor'u evinde ağırlayacak sarı-kırmızılılar, Giresun dönüşü Ümraniyespor'u konuk edecek.
Galatasaray'da 10 numara Oliveira
Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, sahasında Hatayspor'u ağırlıyor. Galatasaray'da sarı kart cezalısı Dries Mertens'in yokluğunda 10 numara pozisyonunda Sergio Oliveira görev yapacak. Sarı kırmızılı takımda derbide sonradan oyuna girip bir gol bir asiste imza atan Mauro Icardi de ilk 11'de yer alacak.
Okan Buruk'un ustalık eseri: Barış Alper Yılmaz
Galatasaray'a geçen sezon Keçiörengücü'nden transfer edilirken beklentilere tam yanıt veremeyen 22 yaşındaki Barış Alper Yılmaz, teknik direktör Okan Buruk ve ekibinin öngörüsüyle bambaşka bir kimliğe büründü. Fiziksel özellikleri göz önünde bulundurulan Barış'ın daha da güçlenmesi için özel bir program uygulandığı ve yetenekli oyuncunun fitness çalışmalarıyla dayanıklı hale geldiği bildirildi. Her antrenmandan sonra şut ve kafa vuruşu çalışmaları yaparak kendini geliştiren Barış Alper'in kanattan merkeze kaydırılması fikri ise Antalya kampında hayata geçirildi. Kampın yıldızı olan Barış, Sivas'ta oyuna girip galibiyet golünü atarken, Ankaragücü maçında da takımının ilk golünü kafayla kaydetti. Okan Buruk'un derbide en uçta şans verdiği genç forvet fiziksel gücüyle rakip savunmayı bir hayli zorladı. Barış formuyla, "Yeni Burak Yılmaz olur mu?" beklentisini yukarılara çıkarmayı da başardı.
Galatasaray Hatayspor maçı hakemleri
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Nef Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Hakem Kadir Sağlam'ın yöneteceği karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu.
Galatasaray Hatayspor maçı öncesi form durumları
Süper Lig'de çıktığı 17 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 39 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Ligde oynadığı 17 maçın 4'ünü kazanan, 5'inde berabere kalan ve 8'ini kaybeden Atakaş Hatayspor ise hanesine yazdırdığı 17 puanla 16. sırada yer alıyor.
Hatayspor Erce, Vranjes, Kamil Ahmet Çörekçi, Burak Yılmaz, Adekugbe, Ruben, Boudjemaa, Aabid, Lobjanidze, Al Kaabi, Ze Luis
Hatayspor ile 5. randevu
Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor ile 5. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım, ligde Hatayspor ile daha önce oynadığı 4 karşılaşmanın ikisini kazanırken, ikisinde ise rakibine mağlup oldu. Bu maçlarda 7 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 8 gole engel olamadı.
7 maçlık galibiyet serisi
Süper Lig'deki son 7 maçını kazanan Galatasaray, önemli bir galibiyet serisine sahip. Ligdeki son 8 maçında mağlubiyet yaşamayan sarı-kırmızılı ekip, son 7 karşılaşmasından da üç puanla ayrıldı. Bu kulvarda son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı. Galatasaray daha sonraki 7 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe'yi mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, galip geldiği son 7 maçında 20 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 4 gol gördü.
Dört oyuncu ceza sınırında
Galatasaray'da Atakaş Hatayspor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 20. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor maçında görev yapamayacak.
Mauro Icardi formayı kaptı
Sakatlığını atlattıktan sonra Fenerbahçe derbisinde sonradan oyuna girerek şov yapan Mauro Icardi, bu kez Hatayspor karşısında ilk 11'de olacak. Arjantinli yıldız, hücum hattının en ilerisinde yerini alacak. Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe galibiyetlerinde başrol oynayan İcardi, Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 5 gol, 4 asistlik performans gösterdi.