Galatasaray, Hatay'dan galibiyetle döndü!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 74-63 yendi.
Salon: Antakya
Hakemler: Serdar Ünal, İsmail Binbir, Batuhan Söylemezoğlu
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Özge Yavaş 5, Prince 15, Ben Abdelkader 13, Gueye 28, İdil Türk, Derin Yaya 2
Galatasaray: Pelin Derya Bilgiç 8, Prints 8, Steinberga 21, Holingsvorth 8, Mısra Albayrak, Russell 12, Whitcomb 10, Meltem Yıldızhan 2, Cansu Köksal 2, Sude Yılmaz 3, Asena Yalçın
1. Periyot: 16-16
Devre: 30-41
3. Periyot: 47-56
Salon: Antakya
Hakemler: Serdar Ünal, İsmail Binbir, Batuhan Söylemezoğlu
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Özge Yavaş 5, Prince 15, Ben Abdelkader 13, Gueye 28, İdil Türk, Derin Yaya 2
Galatasaray: Pelin Derya Bilgiç 8, Prints 8, Steinberga 21, Holingsvorth 8, Mısra Albayrak, Russell 12, Whitcomb 10, Meltem Yıldızhan 2, Cansu Köksal 2, Sude Yılmaz 3, Asena Yalçın
1. Periyot: 16-16
Devre: 30-41
3. Periyot: 47-56