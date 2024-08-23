Galatasaray, hataya 'dur' diyemiyor

Galatasaray, bireysel hatalarının esiri oldu. Geçmiş dönemlerde bundan canı çok yanan sarı-kırmızılılarda daha sezon başı olmasına rağmen teknik direktör Okan Buruk da "Yaptığımız bir hatadan çok erken gol yedik. Hatalardan verdiğimiz pozisyonlar vardı" diyerek duruma isyan etti.
Şampiyon Ligi play-off mücadelesi ilk maçında Young Boys'a 3-2 kaybeden Aslan, kalesinde gördüğü iki golü, Elias Jelert ve Abdülkerim'in sebebiyet vermesi sonunda yedi.
ERKEN GOL MORAL BOZDU
Yeni sezonun başında Beşiktaş'a karşı oynanan TFF Süper Kupası'nda da Nelsson'un daha ilk dakika dolmadan topu kaptırması golle sonuçlanmıştı. Buruk'un takımı, bu sezon 4 resmi karşılaşmada filelerini 10 kez düşürürken, bunlardan üçünde bireysel hataların etkisi vardı. Young Boys karşısında da maçın hemen başındaki hata, Süper Kupa'da olduğu gibi morallerin bozulmasına ve oyuna yansımasına neden oldu.
KAZAN KAZAN!
İsviçre'de 3-2 yenildiği Young Boys'u elemesi halinde Galatasaray'a UEFA'dan 18 milyon 620 bin Euro Şampiyonlar Ligi'ne katılım parası gelecek. Sarı-kırmızılı yönetim, bu paranın 3 milyon Euro'sunu Young Boys rövanşının primi olarak belirledi. Devler Ligi'nde bu sezon alınacak her galibiyette kulüp kasasına 2 milyon 100 bin Euro, beraberlikte de 700 bin Euro girecek.
Şampiyon Ligi play-off mücadelesi ilk maçında Young Boys'a 3-2 kaybeden Aslan, kalesinde gördüğü iki golü, Elias Jelert ve Abdülkerim'in sebebiyet vermesi sonunda yedi.
ERKEN GOL MORAL BOZDU
Yeni sezonun başında Beşiktaş'a karşı oynanan TFF Süper Kupası'nda da Nelsson'un daha ilk dakika dolmadan topu kaptırması golle sonuçlanmıştı. Buruk'un takımı, bu sezon 4 resmi karşılaşmada filelerini 10 kez düşürürken, bunlardan üçünde bireysel hataların etkisi vardı. Young Boys karşısında da maçın hemen başındaki hata, Süper Kupa'da olduğu gibi morallerin bozulmasına ve oyuna yansımasına neden oldu.
KAZAN KAZAN!
İsviçre'de 3-2 yenildiği Young Boys'u elemesi halinde Galatasaray'a UEFA'dan 18 milyon 620 bin Euro Şampiyonlar Ligi'ne katılım parası gelecek. Sarı-kırmızılı yönetim, bu paranın 3 milyon Euro'sunu Young Boys rövanşının primi olarak belirledi. Devler Ligi'nde bu sezon alınacak her galibiyette kulüp kasasına 2 milyon 100 bin Euro, beraberlikte de 700 bin Euro girecek.
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