Galatasaray, Hatay BB'ye set vermedi

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Galatasaray HDI Sigorta, Hatay Büyükşehir Belediye'yi 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray, Hatay BB'ye set vermedi
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03 Şubat 2024 20:19
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 18. hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
 Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

Galatasaray HDI Sigorta: Burak Baturalp Güngör, Çağatay Durmaz, Zimmermann, Kujundzic, Oğuzhan Karasu, Hadrava, (Beytullah Hatipoğlu, Muzaffer Yönet, Aykut Acar, Selim Kalaycı, Mijailovic, Ahmet Tümer, Onur Günaydı)

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Gjorgiev, Kuklinski, Cüneyt Dağcı, Yiğit Aslan, Kovac, Turgut Lelik, (Murat Karakaya, Fatih Yörümez, Berkün Üstündağ)

Setler: 25-18, 25-12, 25-23

Süre: 83 dakika (26, 23, 34)

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