Galatasaray, Hatay BB'ye set vermedi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 18. hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül
Galatasaray HDI Sigorta: Burak Baturalp Güngör, Çağatay Durmaz, Zimmermann, Kujundzic, Oğuzhan Karasu, Hadrava, (Beytullah Hatipoğlu, Muzaffer Yönet, Aykut Acar, Selim Kalaycı, Mijailovic, Ahmet Tümer, Onur Günaydı)
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Gjorgiev, Kuklinski, Cüneyt Dağcı, Yiğit Aslan, Kovac, Turgut Lelik, (Murat Karakaya, Fatih Yörümez, Berkün Üstündağ)
Setler: 25-18, 25-12, 25-23
Süre: 83 dakika (26, 23, 34)
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül
Galatasaray HDI Sigorta: Burak Baturalp Güngör, Çağatay Durmaz, Zimmermann, Kujundzic, Oğuzhan Karasu, Hadrava, (Beytullah Hatipoğlu, Muzaffer Yönet, Aykut Acar, Selim Kalaycı, Mijailovic, Ahmet Tümer, Onur Günaydı)
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Gjorgiev, Kuklinski, Cüneyt Dağcı, Yiğit Aslan, Kovac, Turgut Lelik, (Murat Karakaya, Fatih Yörümez, Berkün Üstündağ)
Setler: 25-18, 25-12, 25-23
Süre: 83 dakika (26, 23, 34)