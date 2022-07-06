Galatasaray, harekete geçti: Nwakaeme

Galatasaray, Trabzonspor ile sözleşmesi bittikten sonra takımdan ayrılan Anthony Nwakaeme için temaslara başladı.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, harekete geçti: Nwakaeme
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06 Temmuz 2022 16:52
Geçtiğimiz sezon taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Galatasaray'da, Dursun Özbek yönetimi kadroyu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Fanatik'ten Ömer Necati Albayrak'ın haberine göre; sarı-kırmızılılar, Anthony Nwakaeme ile görüşmelere başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un takımında görmeyi çok istediği Nijeryalı yıldızın menajeri ile Sarı-Kırmızılı yönetim arasında görüşmeler sürüyor.

Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan yetenekli futbolcu, bordo-mavili ekiple ücret konusunda anlaşamayınca kulüpten ayrılmıştı.

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