Galatasaray, Halil'i KAP'a bildirdi

Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun transfer sürecinde mutlu sona ulaştı ve KAP açıklamasını yaptı.



İşte KAP'a yapılan açıklama:



"Profesyonel Futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve Kulübü Brentford F.C. Limited ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi ve ön alım hakkı konusunda görüşmelere başlanmıştır."



03.00'TE İSTANBUL'DA OLACAK



Brentford ile anlaşma sağlayan Galatasaray, bu sabaha karşı saat 03:00 sularında İstanbul'a gelecek. Çarşamba günü sağlık kontrollerinden geçecek olan Halil, aynı gün akşam saatlerinde ise sarı-kırmızılı kulüp ile resmi sözleşmenin altına imza atı.



8 MİLYON TL MAAŞ ALACAK



Halil Dervişoğlu, Galatasaray'dan yıllık 8 milyon TL garanti maaş alacak.



