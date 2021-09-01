Galatasaray, Halil'i KAP'a bildirdi

Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun transfer sürecinde mutlu sona ulaştı ve KAP açıklamasını yaptı.
İşte KAP'a yapılan açıklama:
"Profesyonel Futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve Kulübü Brentford F.C. Limited ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi ve ön alım hakkı konusunda görüşmelere başlanmıştır."
03.00'TE İSTANBUL'DA OLACAK
Brentford ile anlaşma sağlayan Galatasaray, bu sabaha karşı saat 03:00 sularında İstanbul'a gelecek. Çarşamba günü sağlık kontrollerinden geçecek olan Halil, aynı gün akşam saatlerinde ise sarı-kırmızılı kulüp ile resmi sözleşmenin altına imza atı.
8 MİLYON TL MAAŞ ALACAK
Halil Dervişoğlu, Galatasaray'dan yıllık 8 milyon TL garanti maaş alacak.
İşte KAP'a yapılan açıklama:
"Profesyonel Futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve Kulübü Brentford F.C. Limited ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi ve ön alım hakkı konusunda görüşmelere başlanmıştır."
03.00'TE İSTANBUL'DA OLACAK
Brentford ile anlaşma sağlayan Galatasaray, bu sabaha karşı saat 03:00 sularında İstanbul'a gelecek. Çarşamba günü sağlık kontrollerinden geçecek olan Halil, aynı gün akşam saatlerinde ise sarı-kırmızılı kulüp ile resmi sözleşmenin altına imza atı.
8 MİLYON TL MAAŞ ALACAK
Halil Dervişoğlu, Galatasaray'dan yıllık 8 milyon TL garanti maaş alacak.