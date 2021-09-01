Galatasaray, Halil'i KAP'a bildirdi

Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun transfer sürecinde istediğini aldı ve transferi KAP'a bildirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray, Halil'i KAP'a bildirdi
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01 Eylül 2021 01:23
Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun transfer sürecinde mutlu sona ulaştı ve KAP açıklamasını yaptı.

İşte KAP'a yapılan açıklama:

"Profesyonel Futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve Kulübü Brentford F.C. Limited ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi ve ön alım hakkı konusunda görüşmelere başlanmıştır."

03.00'TE İSTANBUL'DA OLACAK

Brentford ile anlaşma sağlayan Galatasaray, bu sabaha karşı saat 03:00 sularında İstanbul'a gelecek. Çarşamba günü sağlık kontrollerinden geçecek olan Halil, aynı gün akşam saatlerinde ise sarı-kırmızılı kulüp ile resmi sözleşmenin altına imza atı.

8 MİLYON TL MAAŞ ALACAK

Halil Dervişoğlu, Galatasaray'dan yıllık 8 milyon TL garanti maaş alacak. 


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