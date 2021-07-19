Galatasaray, Halil Dervişoğlu için bekliyor!

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Halil Dervişoğlu transfer süreci için sarı-kırmızılı yönetimden haber bekliyor.



İngiltere Premier Lig'e çıkmasının ardından Halil Dervişoğlu konusundaki tavrını değiştiren Brentford, milli futbolcu için 5 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.



Halil Dervişoğlu'nu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, milli futbolcu ile her konuda anlaşma sağladı ancak Brentford'un kiralık opsiyonunu yaşanmaması ve 5 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonunu sözleşmeye eklemek istemesi süreci zora sokuyor.



Halil Dervişoğlu'nun transfer sürecinde son ana kadar bekleme kararı alan ve kiralama opsiyonunda ısrarcı olan Galatasaray, Brentford'un Ağustos'un ilk haftasında vereceği karara göre ikinci bir hamle daha yapacak.



