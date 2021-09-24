Galatasaray hala Gomis'i arıyor!

Galatasaray, tek sezonda 29 gol atan Bafetimbi Gomis'in performansını hala arıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray hala Gomis'i arıyor!
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24 Eylül 2021 12:01
2017-18 sezonunda G.Saray'ı tek başına şampiyon yapan Bafetimbi Gomis, gol attığında çalan 'Aleyna Tilki-Sen olsan bari' şarkısıyla hafızalara kazınmıştı.

Ligde 33 maçta 29 gol bulan Gomis'in boşluğu 3 sezon geçse de dolmadı.

Fransız yıldızın yerine gelen Diagne 20, Falcao 19, Mitroglou 1, Andone 2, Mostafa Mohamed 8 ve Halil Dervişoğlu 3 gol atabildi. 


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