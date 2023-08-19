Galatasaray, Hakim Ziyech'i açıkladı!

Galatasaray, Chelsea'den Hakim Ziyech'i bedelsiz satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu.
Sarı-kırmızılılar, Ziyech için herhangi bir kiralama bedeli ödenmeyeceğini, ayrıca Faslı futbolcu için satın alma opsiyonu kullandığı takdirde de Chelsea'ye ödeme yapılmayacağını duyurdu.
Galatasaray, Faslı futbolcuya bu sezon için 3.5 milyon euro ücret ödeyecek. Opsiyonunun kullanılması durumunda Faslı futbolcuya 2024-2025 sezonunda ise 2.8 milyon euro, uzatma opsiyonu kullanılırsa 2025-2026 sezonunda da 2.8 milyon euro ücret verilecek.
Yapılan açıklamada şu şekilde;
"Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech ve kulübü Chelsea Football Club Limited ile oyuncunun bedelsiz satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Futbolcuya ise 2023-2024 sezonundan için net 3.587.500 Euro sezonluk ücret ödenecek olup transferinin gerçekleşmesi durumunda 2024-2025 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği şarta bağlı uzama opsiyonunun gerçekleşmesi halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."
Profesyonel kariyerine Hollanda ekibi Heerenveen'de başlayan Ziyech, sırasıyla Twente, Ajax ve Chelsea'de forma giydi. Sağ kanatta ve orta sahada görev yapan 30 yaşındaki futbolcu, geçen sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıktı.
Sarı-kırmızılılar, Ziyech için herhangi bir kiralama bedeli ödenmeyeceğini, ayrıca Faslı futbolcu için satın alma opsiyonu kullandığı takdirde de Chelsea'ye ödeme yapılmayacağını duyurdu.
Galatasaray, Faslı futbolcuya bu sezon için 3.5 milyon euro ücret ödeyecek. Opsiyonunun kullanılması durumunda Faslı futbolcuya 2024-2025 sezonunda ise 2.8 milyon euro, uzatma opsiyonu kullanılırsa 2025-2026 sezonunda da 2.8 milyon euro ücret verilecek.
Yapılan açıklamada şu şekilde;
"Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech ve kulübü Chelsea Football Club Limited ile oyuncunun bedelsiz satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Futbolcuya ise 2023-2024 sezonundan için net 3.587.500 Euro sezonluk ücret ödenecek olup transferinin gerçekleşmesi durumunda 2024-2025 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği şarta bağlı uzama opsiyonunun gerçekleşmesi halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."
Profesyonel kariyerine Hollanda ekibi Heerenveen'de başlayan Ziyech, sırasıyla Twente, Ajax ve Chelsea'de forma giydi. Sağ kanatta ve orta sahada görev yapan 30 yaşındaki futbolcu, geçen sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıktı.