UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda temsilcilerimizden Galatasaray, Hırvatistan'ın Hajduk Split takımını konuk ediyor.



Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 21.00'de başlayacak. Salgın nedeniyle seyircisiz oynanacak müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Craig Pawson yönetecek. Karşılaşma D-Smart platformundaki Spor Smart kanalından canlı yayımlanacak.



Galatasaray'ın eksikleri



Galatasaray'da Muslera ve Emre'nin sakatlıkları sürüyor. Saracchi'nin de bu maça yetişemeyeceği kesinleşti. Öte yandan isimleri UEFA listesine yazılmayan Emre Taşdemir, Ozornwafor, Kerem Aktürkoğlu ve Oğulcan Çağlayan bu maçta sahada olamayacak.



Muhtemel 11'ler



Galatasaray

Fatih

Omar

Luyindama

Marcao

Linnes

Donk

Belhanda

Ömer Bayram

Emre Kılınç

Babel

Diagne



Hajduk Split

Posavec

Mujakic

Colina

Vuskovic

Todorovic

Nejasmic

Caktas

Juric

Diamantakos

Jairo

Gyurcso



Terim'in 80. maçı



UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda perşembe günü sahasında Hırvatistan'ın Hajduk Split takımı ile karşılaşacak Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasındaki 80. maçına çıkacak.



Sarı-kırmızılı takımla önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor.



Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında bugüne dek 79 karşılaşma oynadı. Sarı-kırmızılı takım, 67 yaşındaki teknik adam yönetimindeki bu karşılaşmaların 31'ini kazanırken, 17'sinde berabere kaldı, 31'ini ise kaybetti.



Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa kupası maçlarında 107 gol atarken, kalesinde ise 117 gol gördü.



Avrupa'da 287. maç



UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda perşembe günü Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibini konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 287. maçına çıkacak.



Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce çıktığı 286 müsabakanın 100'ünden galibiyetle ayrıldı. 111 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 75 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.



Avrupa arenasında rakip fileleri 380 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 429 gole engel olamadı.



- Müzede 2 Avrupa kupası



Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı olan Galatasaray, iki kez kupa kazanma başarısı gösterdi.



Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da ilk kupasına mevcut teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda ulaştı. Galatasaray, finalde Arsenal'ı saf dışı bırakarak UEFA Kupası'nı Türkiye'ye getirdi.



Galatasaray 2000 yılında ise UEFA Süper Kupa'yı, teknik direktör Mircea Lucescu idaresinde Real Madrid'i eleyerek kazandı.



- Avrupa'da önemli başarılar



Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'nın dışında Avrupa'da birçok önemli başarıya imza attı.



Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1 kez yarı final ve 2 kez de çeyrek final oynayan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez son 8 takım arasında kendisine yer buldu.



Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ilk kez çeyrek finale 1962-1963 sezonunda yükselen ve İtalyan ekibi Milan'a elenen Galatasaray, 1969-1970 sezonunda ise Polonya'nın Legia Varşova ekibine yine çeyrek finalde boyun eğdi.



Galatasaray, teknik direktör Mustafa Denizli idaresinde aldığı başarılı sonuçlarla ''Avrupa Fatihi'' unvanını kazandığı, Neuchatel Xamax ve Monaco zaferlerine imza attığı 1988-1989 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası yarı finaline adını yazdırdı ancak Rumen ekibi Steaua Bükreş'e elenerek final hayallerini rakibine kaptırdı.



Organizasyon adının UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çevrilmesinin ardından ise sarı-kırmızılı takım, Manchester United zaferine imza attığı ve tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldığı 1993-1994 sezonunda son 8 takım arasına girmeyi başardı. O dönemde 4'erli 2 grubun yer aldığı Şampiyonlar Ligi statüsünde bu tur, grup maçları olarak adlandırılıp çeyrek final olarak gösterilmese de sarı-kırmızılılar Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına girdi.



Galatasaray, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde 2000-2001 sezonunda çeyrek finale yükseldi. İki ayrı turda gruplardan çıkarak son 8 takım arasında kendisine yer bulan Galatasaray, çeyrek finalde Real Madrid'e elendi.



Sarı-kırmızılı takım, 2012-2013 sezonunda ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde başarılı bir performans ortaya koydu ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamayı başardı. Galatasaray, 2000-2001 sezonunda olduğu gibi yine çeyrek finalde Real Madrid'e elenerek organizasyona veda etti.



Galatasaray, Avrupa kupalarında Real Madrid, Barcelona, Milan, Juventus, Manchester United, Liverpool, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund ve Arsenal gibi büyük kulüplere karşı da galibiyetler alarak taraftarlarının yüzünü güldürdü.



- Kurayla 1 kez elendi, 1 kez tur atladı



Galatasaray, Avrupa kupalarında iki takımın yenişememesi durumlarında geçmişte uygulanan ''kura çekme'' yönteminin, çeyrek final öncesinde bir kez kurbanı, bir kez de şanslı tarafı oldu.



Şampiyon Kulüpler Kupası'nın 1963-64 sezonu 2. turunda İsviçre ekibi Zürih'le eşleşen Galatasaray, ilk maçı deplasmanda 2-0 kaybedip evindeki maçı ise 2-0 kazandı. O dönemdeki uygulamaya göre tarafsız saha olarak İtalya'nın başkenti Roma'da oynanan 3. maçın sonucu da 2-2 bitince, çekilen kura sonucunda Zürih turu geçip adını çeyrek finale yazdırdı.



Sarı-kırmızılı ekip, 1969-70 sezonunda ise Şampiyon Kulüpler Kupası 2. turunda Çekoslovakya ekibi Spartak Trnava ile karşı karşıya gelip, ilk maçı deplasmanda 1-0 kaybettikten sonra rövanş maçının normal süresini ise aynı skorla galip tamamladı. Uzatma bölümünde de skor değişmeyince yine kura çekimine gidildi ve bu kez şanslı taraf olan Galatasaray, çeyrek finale yükseldi.



- En farklı galibiyet ve mağlubiyet



Galatasaray, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini İsrail ekibi Maccabi Netanya, en farklı yenilgilerini ise Alman ekibi Bayern Münih ve İspanya temsilcisi Real Madrid karşısında yaşadı.



UEFA Avrupa Ligi'nin 2009-2010 sezonu 3. ön eleme turu rövanş maçında İsrail'in Maccabi Netanya ekibini konuk eden sarı-kırmızılı ekip, Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan maçı 6-0 kazanarak Avrupa kupaları tarihindeki en farklı galibiyetine ulaştı.



Sarı-kırmızılı takım, 1972-1973 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası 1. Turu'nda Alman ekibi Bayern Münih'e, 2019-2020 sezonunda da Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 6-0'lık skorlarla kaybetti ve tarihinin en farklı yenilgilerini aldı.



- Hırvat takımlarıyla 3. maç



Galatasaray, Hajduk Split karşılaşmasıyla Hırvat takımlarına karşı 3. maçına çıkacak.



Sarı-kırmızılı takım, 2007-2008 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda karşılaştığı Hırvatistan temsilcisi Slaven Belupo'yu iki maçta da 2-1'lik skorlarla mağlup etmişti.



- Kupa ikide 14 maç



Galatasaray, Fatih Terim idaresinde yarın eski adı UEFA Kupası olan Avrupa Ligi'nde 15. maçını oynayacak.



Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetiminde Avrupa'nın iki numaralı kupasında daha önce çıktığı 14 maçta altışar galibiyet ve beraberlik ile 2 mağlubiyet yaşadı.



Bu müsabakalarda 21 gol atan Galatasaray, rakiplerinin 14 gole engel olamadı.



- Galatasaray, Fatih Terim ile elenmedi



Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde girdiği 5 Avrupa kupası ön eleme turundan da galip ayrılan taraf oldu.



Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetiminde 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi, 1'i de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 5 ön eleme turunda mücadele etti.



Galatasaray, Terim yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerindeki 8, UEFA Avrupa Ligi ön elemelerindeki 1 müsabakanın tamamından da galip ayrıldı.



Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1997-1998 sezonunda İsviçre'nin Sion, 1998-1999 sezonunda aynı ülkenin Grasshoppers, 1999-2000 sezonunda Avusturya'nın Rapid Wien, 2003-2004 sezonunda ise Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımlarını ikişer maçta da mağlup etti.



Galatasaray, son olarak geçen hafta UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu maçında Azerbaycan'ın Neftçi takımını tek maçta yenerek saf dışı bıraktı.



Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakalarda toplamda 26 gol bulurken, kalesinde sadece 6 gol gördü.



- UEFA Kupası'nda şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final



Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında önemli başarılara imza attı.



Galatasaray, Fatih Terim ile 1999-2000 sezonunda finalde Arsenal'i geçerek UEFA Kupası şampiyonluğuna ulaştı ve Avrupa'daki ilk kupasını kazandı.



Tecrübeli teknik adam idaresinde 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı bir performans ortaya koyan sarı-kırmızılılar, çeyrek final oynama başarısı gösterdi.



Sarı-kırmızılı takım, Terim ile Avrupa kupalarında Real Madrid, Juventus, Manchester United, Paris Saint-Germain, Milan ve Borussia Dortmund gibi önemli ekipler karşısında zafer yaşadı.



