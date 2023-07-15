Fernando Muslera'nın arkasına iyi bir yedek kaleci arayaninbitiriyor.Sarı-Kırmızılı ekibin yeni sezondaki ikinci kalecisi olması beklenen Günay Güvenç'in transferinde son aşamaya gelindi.Bonservisi Gaziantep'te bulunan 32 yaşındaki eldivenin bonservisine karşılık Galatasaray'ın bir veya iki genç oyuncuyu kırmızı-siyahlı kulübe göndermesi bekleniyor. Transfer tamamlandıktan sonra Günay, takıma Florya'daki çalışmalarda katılacak.Almanya'da yetişen Günay Güvenç, Türkiye kariyerinde Beşiktaş, Adanaspor, Mersin İdman Yurdu, Göztepe, Gaziantep FK ve Kasımpaşa formaları giydi.