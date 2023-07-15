Fernando Muslera'nın arkasına iyi bir yedek kaleci arayan Galatasaray, Günay Güvenç'in transferini bitiriyor.
Sarı-Kırmızılı ekibin yeni sezondaki ikinci kalecisi olması beklenen Günay Güvenç'in transferinde son aşamaya gelindi.
Bonservisi Gaziantep'te bulunan 32 yaşındaki eldivenin bonservisine karşılık Galatasaray'ın bir veya iki genç oyuncuyu kırmızı-siyahlı kulübe göndermesi bekleniyor. Transfer tamamlandıktan sonra Günay, takıma Florya'daki çalışmalarda katılacak.
GÜNAY GÜVENÇ KİMDİR?
Almanya'da yetişen Günay Güvenç, Türkiye kariyerinde Beşiktaş, Adanaspor, Mersin İdman Yurdu, Göztepe, Gaziantep FK ve Kasımpaşa formaları giydi.
Sarı-Kırmızılı ekibin yeni sezondaki ikinci kalecisi olması beklenen Günay Güvenç'in transferinde son aşamaya gelindi.
Bonservisi Gaziantep'te bulunan 32 yaşındaki eldivenin bonservisine karşılık Galatasaray'ın bir veya iki genç oyuncuyu kırmızı-siyahlı kulübe göndermesi bekleniyor. Transfer tamamlandıktan sonra Günay, takıma Florya'daki çalışmalarda katılacak.
GÜNAY GÜVENÇ KİMDİR?
Almanya'da yetişen Günay Güvenç, Türkiye kariyerinde Beşiktaş, Adanaspor, Mersin İdman Yurdu, Göztepe, Gaziantep FK ve Kasımpaşa formaları giydi.