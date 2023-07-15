Galatasaray, Günay için son aşamada

Galatasaray, Gaziantep FK'den Günay Güvenç'in transferinde son aşamaya geldi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray, Günay için son aşamada
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Temmuz 2023 11:03
Son güncelleme 15 Temmuz 2023 11:06
Fernando Muslera'nın arkasına iyi bir yedek kaleci arayan Galatasaray, Günay Güvenç'in transferini bitiriyor.

Sarı-Kırmızılı ekibin yeni sezondaki ikinci kalecisi olması beklenen Günay Güvenç'in transferinde son aşamaya gelindi.

Bonservisi Gaziantep'te bulunan 32 yaşındaki eldivenin bonservisine karşılık Galatasaray'ın bir veya iki genç oyuncuyu kırmızı-siyahlı kulübe göndermesi bekleniyor. Transfer tamamlandıktan sonra Günay, takıma Florya'daki çalışmalarda katılacak.

GÜNAY GÜVENÇ KİMDİR?

Almanya'da yetişen Günay Güvenç, Türkiye kariyerinde Beşiktaş, Adanaspor, Mersin İdman Yurdu, Göztepe, Gaziantep FK ve Kasımpaşa formaları giydi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery