Fransızlar, Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.



Fransa'dan RMC Sport'un haberine göre; Almanya Bundesliga kulübü VfL Wolfsburg, Galatasaray'ın Josuha Guilavogui için gelen satın alma teklifini kabul etti. 31 yaşındaki Fransız ön libero, kulüplerin anlaşması sonrası Türkiye'ye daha yakın hale geldi.



Günler önce satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunan Fransa Ligue 1 kulübü Girondins de Bordeaux ile görüşen Guilavogui böylece rotasını İstanbul'a kırdı.



JOSUHA GUILAVOGUI KİMDİR?



Josuha Guilavogui, 19 Eylül 1990'da Frana'nın Toulon şehrinde dünyaya geldi. Futbola USAM Toulon Marines'de başlayan, ardından Sporting Toulon forması giyen Guilavogui, 2005'te Fransa'nın köklü ekiplerinden Saint-Etienne'e transfer oldu. Burada aldığı altyapı eğitimi sonrası 2010'da A takım kadrosuna dahil edilen yıldız orta saha, 2010/11 sezonunda 24 maça çıktı ve 1 gol attı. 2011/12'de 34 maçta 3 gol, 3 asist yapan Fransız oyuncu, 2012/13'te ise 45 maçta 5 gol, 2 asistle skora katkı sağladı.



Saint-Etienne formasıyla adından söz ettiren ve Avrupa devleriyle ismi anılan Guilavogui'nin yeri durağı La Liga oldu. İspanyol devi Atletico Madrid, 2013/14 sezonunun başında yıldız oyuncuyu 10 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattı. Atletico'da sadece 7 maça çıkabilen Guilavogui, yarım sezon sonra eski takımı Saint-Etienne'e döndü.



Sezonu Fransa'da tamamlayan Guilavogui'nin yeni durağı Bundesliga oldu. Saint-Etienne'de toplam 1.88'lik oyuncu, 120 maça çıkan ve 9 gol, 7 asistle oynayan Gine asıllı Fransız oyuncu, Ağustos 2018'de 6.8 milyon Euro kiralama bedeliyle Wolfsburg'a transfer oldu.



Wolfsburg, Bundesliga'da 2 yıl geçiren ve 84 maça çıkıp 4 gol, 2 asist yapan Guilavogui'nin bonservisini Temmuz 2016'da 3 milyon Euro bedelle satın aldı. Ağustos 2014'ten beri Alman ekibinde forma giyen 31 yaşındaki orta saha, burada çıktığı 239 maçta 11 gol attı, 6 asist yaptı. Haziran 2023'e kadar Wolfsburg'la sözleşmesi bulunan tecrübeli ismin güncel piyasa değeri 4 milyon Euro.



Gine asıllı Fransız oyuncu, Fransa A Milli Takımı'nda 7 maçta forma giyerken skor katkısı veremedi. Ön liberonun yanı sıra merkez orta saha ve stoper mevkiilerinde de oynayabilen Guilavogui'nin boyu ise 1.88.





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