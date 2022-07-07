Galatasaray, transferde adeta gaza bastı! Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş ile sözleşme imzalayan, Sergio Oliveira ile son noktaya gelen sarı-kırmızılılarda sırada orta saha transferi var.



Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre; Galatasaray'da 6 numara için ilk aday, Paris Saint-Germain'de forma giyen Idrissa Gueye...



Bu bölge için Real Betis'ten William Carvalho ile de ilgilenen Galatasaray, Gueye için harekete geçti. Sarı-kırmızılı idareciler, 32 yaşındaki futbolcunun transferi için önümüzdeki günlerde pazarlık masasına oturacak.



Geçtiğimiz sezon PSG'de 33 maçta sahaya çıkan Senegalli futbolcu, takımına 4 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.



Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen 32 yaşındaki futbolcunun PSG ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.





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