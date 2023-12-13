Galatasaray gruptan çıktı mı, tur atladı mı? Galatasaray elendi mi, UEFA'ya mı gidecek?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta mücadelesinde Galatasaray, Kopenhag deplasmanına konuk oldu. Parken Stadyumu'ndaki maçı Galatasaray 1-0'lık skorla kaybetti.Karşılaşmada Kopenhag'a galibiyeti getiren golü 58. dakikada Lukas Lerager attı.Kopenhag'da golü atan Lukas Lerager, 90. dakikada kırmızı kart gördü.Bu sonucun ardından Galatasaray 5 puanda kaldı. Kopenhag 8 puana yükseldi.Grubun diğer karşılaşmasında ise Bayern Münih, Manchester United'ı 71. dakikada Kingsley Coman'ın attığı 70. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.Galatasaray, Manchester United'ın sahasında Bayern Münih'e 1-0 kaybetmesiyle grubu 3. sırada tamamladı. Sarı-kırmızılı takım yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.1-Bayern Münih: 16 puan2-Kopenhag: 8 puan3-Galatasaray: 5 puan4-Manchester United: 4 puanUEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında Danimarka'nın Kopenhag ekibine konuk olan Galatasaray, son maçına göre kadroda 4 değişiklikle sahaya çıktı.Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, hafta sonunda Süper Lig'de Yukatel Adana Demirspor'u 3-1 yendikleri maça ilk 11'de başlayan oyunculardan Barış Alper Yılmaz, Victor Nelsson, Kerem Demirbay ve Dries Mertens'i yedeğe çekti.Tecrübeli teknik adam, Kopenhag karşılaşmasında bu futbolcuların yerlerine Angelino, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan ve Wilfried Zaha'yı sahaya sürdü.Galatasaray, önemli maça Fernando Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Aldülkerim Bardakcı, Angelino, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi ilk 11'i ile başladı.Sarı-kırmızılı takımın yedeklerinde ise Barış Alper Yılmaz, Victor Nelsson, Kerem Demirbay ve Dries Mertens'in yanı sıra Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Hakim Ziyech, Sergio Oliveira, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele ve Cedric Bakambu yer aldı.Galatasaray'da sakatlığı geçen Davinson Sanchez, Kopenhag maçıyla formasına kavuştu.Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynanan maçta geçirdiği sakatlık sonucunda sol arka adale grubunda ikinci derece zorlanma tespit edilen Sanchez, ligdeki Siltaş Yapı Pendikspor ve Yukatel Adana Demirspor ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United maçlarında forma giyememişti.Teknik direktör Okan Buruk, tedavisi tamamlanan Sanchez'e Kopenhag maçında ilk 11'de görev verdi.Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı geçen Hakim Ziyech ise maça yedekler arasında başladı.Danimarka'daki önemli maçta takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftarlar, Filistin'e de destek mesajı verdi.Kopenhag'daki meydanlarda bir araya gelerek tezahürat ve marşlarla maç havasına giren taraftarlar, daha sonra müsabakanın oynanacağı Parken Stadı'na hareket etti.Galatasaraylı taraftarlar, tribünde üzerinde İngilizce "Özgür Filistin" yazısının bulunduğu pankartı açarak, Filistin'e destek verdi.Sarı-kırmızılı taraftarlar, Parken Stadı'nda kendilerine ayrılan tribünü doldurarak coşkulu bir şekilde takımlarını destekledi.Bu arada stadı dolduran Kopenhag taraftarları da bir tribünde koreografi yaptı.Galatasaray, ilk yarıda hücum 4'lüsü; Tete, Kerem, Zaha ve Icardi ile rakip kalede tehlikeli olmaya çalıştı.Sarı-kırmızılılar istediği pozisyonları ve üretkenliği ilk 45 dakikada sahaya yansıtamadı. Kopenhag da savunmada kalabalık durarak temsilcimize pozisyon şansı tanımadı.Savunmada rakibine açık bırakmayan Galatasaray, soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.Galatasaray'da sakatlığı sonrası 11'e geri dönen Davinson Sanchez ilk yarıda bir sakatlık yaşadı. Kolombiyalı stoperin 26. dakikada sakatlık yaşaması sonrası Galatasaray'da Victor Nelsson oyuna girmek için hazırlık yapmaya başladı. Tedavisi saha kenarında devam eden Sanchez, daha sonra oyuna geri döndü.Galatasaray, 58. dakikada Kopenhag'ın golüne engel olamadı. Sol kanattan hızlı gelişen atakta Kopenhag'da Diogo Goncalves'in pasında Lerager kale önünde tek vuruşla topu ağlara yolladı.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1-0 geriye düşülmesinin ardından hemen oyuna müdahalede bulundu. Sarı-kırmızılı takımda 61. dakikada Tete ve Kaan Ayhan kenara geldi. Hakim Ziyech ve Dries Mertens oyuna dahil oldu.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 65. dakikada ise Cedric Bakambu'yu sahaya sürdü. Sarı-kırmızılı takımda kenara gelen isim Wilfried Zaha oldu.Galatasaray, oyuna sonradan giren 3 isimle tehlikeli oldu. 67. dakikada Dries Mertens'in pasıyla ceza sahasında topu alan Hakim Ziyech'in ortasında Bakambu'dan önce savunma araya girdi.Galatasaray, 3 değişikliğin ardından rakip kalede daha tehlikeli olmaya başladı.Sarı-kırmızılı takım 73'te gole yaklaşdı. Icardi'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kerem'in vuruşu üstten dışarıya gitti.Okan Buruk, 77. dakikada Barış Alper Yılmaz ve Sergio Oliveira'yı da oyuna dahil etti. Galatasaray'da bu dakikada Lucas Torreira ve Angelino oyundan çıktı.Galatasaray, 82. dakikada etkili oldu. Bu dakikada Sergio Oliveira'nın sağ kanattan ortasında Mauro Icardi'nin kafa vuruşu üstten dışarıya gitti.Mauro Icardi'nin pozisyonundan iki dakika sonra ise Cedric Bakambu'nun kafa vuruşu kaleci Kamil Grabara'da kaldı.Kalan dakikalarda Galatasaray rakip kalede gol arasa da istediğini bulamadı ve sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.8. dakikada Elyounoussi'nin pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Ankersen'in vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden auta gitti.14. dakikada Angelino'nun soldan yaptığı ortada, ceza sahasında arka direkte Tete'nin kafa vuruşunda, top araya giren savunma oyuncusunun müdahalesiyle kornere çıktı.Galatasaray'ın daha etkili olduğu ancak takımların pozisyon üretmekte zorlandığı ilk yarı golsüz berabere sona erdi.58. dakikada Kopenhag 1-0 öne geçti. Diago Gonçalves'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Achouri, meşin yuvarlağı kale sahası önünde uygun durumda bulunan Lerager'e aktardı. Bu futbolcu gelişine yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu.73. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Icardi, rakibinden sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı tekrar Kerem'e bıraktı. Bu futbolcunun yaptığı kötü vuruşta, top farklı şekilde üstten dışarı çıktı.74. dakikada ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun uzak köşeye yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.75. dakikada Achouri'nin Galatasaray ceza sahasının sol çaprazında yaptığı vuruşta, kaleci Muslera topu kontrol etti.84. dakikada Ziyech'in sağdan yaptığı ortada, ceza sahasında Bakambu'nun kafa vuruşunda top kaleci Grabara'da kaldı.90. dakikada Kopenhaglı futbolcu Lerager, yaptığı faulün ardından ikinci sıradan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.90+3. dakikada Mertens'in uzak mesafeden çektiği sert şutta, kaleci Grabara gole izin vermedi.Karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Kopenhag, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.ParkenDaniele Orsato, Ciro Carbone, Alessandro Giallatini (İtalya)Grabara, Ankersen, Vavro, Diks, Jelert, Lerager, Falk, Diago Gonçalves (Dk. 67 Cornelius), Achouri (Dk. 81 Boilesen), Claesson, Elyounoussi (Dk. 90+3 Hojlund)Muslera, Boey, Sanchez, Aldülkerim Bardakcı, Angelino (Dk. 77 Barış Alper Yılmaz), Kaan Ayhan (Dk. 61 Ziyech), Torreira (Dk. 77 Oliveira), Tete (Dk. 61 Mertens), Kerem Aktürkoğlu, Zaha (Dk. 65 Bakambu), IcardiDk. 58 Lerager (Kopenhag)Dk. 90 Lerager (Kopenhag)Dk. 38 Jelert (Kopenhag), Dk. 56 Zaha (Galatasaray)