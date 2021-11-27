Galatasaray gözünü rekora dikti!

5 maçta 11 puanla zirvede olan Galatasaray eğer Lazio'yu deplasmanda mağlup ederse Avrupa'da tarihinin en iyi grup performansına imzasını atmış olacak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray gözünü rekora dikti!
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27 Kasım 2021 13:01
5 maçta topladığı 11 puanla Avrupa Ligi'nde zirvede yer alan Galatasaray'ın liderlik dışında yeni bir hedefi daha var.

Bugüne kadar gruplarda topladığı en yüksek puan 13 olan Cimbom, 2009- 2010 sezonunda Rijkaard'ın yönetiminde Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlamıştı.

Galatasaray'ın bu sezon elde ettiği 11 puan, 9 yıl sonra Avrupa'daki en iyi performansı oldu.

2012-13 sezonunda Terim'le Devler Ligi'nde 10 puan toplayan Aslan, M.United'ın ardından grup 2.'si olmuştu.

3 YILDIZ EN İYİ 11'DE
UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine G.Saray'dan Feghouli, Marcao ve Muslera'yı seçti.

Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ini belirleyen UEFA, Galatasaray'dan 3 isme kadroda yer verdi. Marsilya önünde 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşan Feghouli, kalesinde devleşen Muslera ve savunmadaki performansını 1 asistle süsleyen Marcao haftanın 11'inde kendisine yer buldu.


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