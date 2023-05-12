Galatasaray, gözünü kararttı: Sanches & Dembele

Bir yandan Icardi ile Rashica'nın bonservislerini almaya çalışan Galatasaray Yönetimi, diğer taraftan kadroyu derinleştirip güçlendirmek adına temaslarda bulunuyor.
Sarı-Kırmızılılar, PSG ile Icardi'nin bonservisini görüşürken, Paris ekibinden bir yıldız ve ayrıca Fransa'dan da bir golcü için de gözünü kararttı.
RENATO SANCHES: SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALIK
25 yaşındaki Sanches'i Lille'den 15 milyon Euro'ya transfer eden PSG, genç oyuncuya beklediği süreleri veremediği için kiralama formülüne sıcak yaklaşıyor. Galatasaray cephesi aynı zamanda oyuncunun satın alma opsiyonunu da elde etmenin hesapları içinde. Taraflar arasında mutabakat sağlanırsa, Sarı-Kırmızılılar bir başka orta saha oyuncusu için daha hamle yapacak.
Transfer haberi: Galatasaray transferde gözünü kararttı 2 bomba birden, Icardinin yanına...
BİR ORTA SAHA DAHA
Torreira'nın ayrılması halinde yeni alınacak ön libero ile Sanches'in beraber oynaması, Oliveira'nın ise yedeğe çekilmesi düşünülüyor. Midtsjö de orta sahadaki diğer rotasyon oyuncusu olacak.
ICARDI'NİN YANINA MOUSSA DEMBELE
Forvette de Icardi'yi yalnız bırakmak istemeyen Galatasaray, 2. santrfor pozisyonuna Moussa Dembele'yi takviye etmeyi planlıyor. Lyon'la kontratı sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki Fransız santrforla daha önce yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanmıştı. Sarı-Kırmızılılar artık son pürüzleri de ortadan kaldırarak transferi resmileştirmeyi hedefliyor.
MUSTAFA MUHAMMED DE KATILACAK
Icardi - Dembele ikilisinin yanı sıra Nantes'ın satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde, Mustafa Muhammed'in de 3. santrfor olarak takımda tutulması düşünülüyor. Böylece Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi için rotasyonlu bir hücum hattı kurulacak.
Sarı-Kırmızılılar, PSG ile Icardi'nin bonservisini görüşürken, Paris ekibinden bir yıldız ve ayrıca Fransa'dan da bir golcü için de gözünü kararttı.
RENATO SANCHES: SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALIK
25 yaşındaki Sanches'i Lille'den 15 milyon Euro'ya transfer eden PSG, genç oyuncuya beklediği süreleri veremediği için kiralama formülüne sıcak yaklaşıyor. Galatasaray cephesi aynı zamanda oyuncunun satın alma opsiyonunu da elde etmenin hesapları içinde. Taraflar arasında mutabakat sağlanırsa, Sarı-Kırmızılılar bir başka orta saha oyuncusu için daha hamle yapacak.
Transfer haberi: Galatasaray transferde gözünü kararttı 2 bomba birden, Icardinin yanına...
BİR ORTA SAHA DAHA
Torreira'nın ayrılması halinde yeni alınacak ön libero ile Sanches'in beraber oynaması, Oliveira'nın ise yedeğe çekilmesi düşünülüyor. Midtsjö de orta sahadaki diğer rotasyon oyuncusu olacak.
ICARDI'NİN YANINA MOUSSA DEMBELE
Forvette de Icardi'yi yalnız bırakmak istemeyen Galatasaray, 2. santrfor pozisyonuna Moussa Dembele'yi takviye etmeyi planlıyor. Lyon'la kontratı sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki Fransız santrforla daha önce yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanmıştı. Sarı-Kırmızılılar artık son pürüzleri de ortadan kaldırarak transferi resmileştirmeyi hedefliyor.
MUSTAFA MUHAMMED DE KATILACAK
Icardi - Dembele ikilisinin yanı sıra Nantes'ın satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde, Mustafa Muhammed'in de 3. santrfor olarak takımda tutulması düşünülüyor. Böylece Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi için rotasyonlu bir hücum hattı kurulacak.
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