Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek.
Türk Telekom Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
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Fatih Terim, Türk Telekom Stadı'nda ise bin 563 gün sonra sarı-kırmızılı taraftarların önünde takımını yönetecek.
- Tolga Ciğerci'nin sakatlığı geçti
Galatasaray'da sakatlığı geçen Tolga Ciğerci, görev verilmesi durumunda maçta forma giyebilecek.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Mariano Filho ve Iasmin Latovlevici maçın kadrosunda yer alamayacak.
Ligin geride kalan bölümünde 32 puan toplayan Galatasaray averajla üçüncü sırada yer alırken, 30 puana sahip Göztepe ise averajla altıncı sırada bulunuyor.
- Sahasında kaybetmiyor
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 10 maçta rakiplerine yenilmedi.
Evinde geçen sezon sahasında oynadığı son 2 lig maçını kazanan Galatasaray, bu sezon ise taraftarı önünde çıktığı 8 müsabakada 7 galibiyet, bir beraberlik elde etti.
- Üç futbolcu ceza sınırında
Galatasaray'da Göztepe maçı öncesinde üç futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-kırmızılı futbolcular Maicon Roque, Badou Ndiaye ve Sofiane Feghouli, Göztepe maçında sarı kart görmeleri durumunda 18. haftadaki Kayserispor müsabakasında forma giyemeyecek.
Göztepe cephesi
Göztepe'de sezon başında takıma dahil olan Sabri Sarıoğlu, forma şansı bulması halinde kariyerinde ilk kez altyapısından yetiştiği Galatasaray'a karşı sahaya çıkacak.
Galatasaray'da tekrar teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Terim, 1989-1990 sezonunda bir süre görev yaptığı Göztepe'ye karşı rakip olacak.
İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Hakan Çinemre ile Adama Traore, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek. Üçer sarı kartı bulunan Kadu, Halil Akbunar, Rajko Rotman ve Beto, kart görmeleri halinde ikinci devrenin ilk maçında Fenerbahçe'ye karşı mücadele edemeyecek.
Galatasaray ile Göztepe 14 yıl sonra rakip
Türk Telekom Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
(Reklam) İzlediğin maçlarda verilen bazı kararların yanlış olduğunu mu düşünüyorsun? O halde bu uygulama tam sana göre! Yapman gereken basit. Maçı izle, pozisyonları oyla sesini herkese duyur! > http://bit.ly/2oo6ttU
MUHTEMEL 11'LERSarı-kırmızılı ekipte üçüncü dönemindeki son maçında, 22 Eylül 2013'te Süper Lig'de Beşiktaş'ı deplasmanda 3-0 hükmen yendikleri müsabakada görev yapan Terim, bin 554 gün aradan sonra Galatasaray'ın başında sahada yer alacak.
Galatasaray
Muslera
Ahmet (Denayer)
Maicon
Serdar
Linnes
Fernando
Ndiaye
Feghouli
Belhanda
Rodrigues
Gomis
Göztepe
Beto
Sabri
Kadu
Schwechlen
Tanju
Rotman
Castro
Selçuk
Tayfur
Scarione
Jahovic
Hafta içinde Hırvat teknik direktör Igor Tudor ile yolları ayrılan Galatasaray, dördüncü kez göreve getirilen Fatih Terim yönetiminde bu sezon ilk maçına çıkacak.
Galatasaray
Muslera
Ahmet (Denayer)
Maicon
Serdar
Linnes
Fernando
Ndiaye
Feghouli
Belhanda
Rodrigues
Gomis
Göztepe
Beto
Sabri
Kadu
Schwechlen
Tanju
Rotman
Castro
Selçuk
Tayfur
Scarione
Jahovic
Hafta içinde Hırvat teknik direktör Igor Tudor ile yolları ayrılan Galatasaray, dördüncü kez göreve getirilen Fatih Terim yönetiminde bu sezon ilk maçına çıkacak.
Fatih Terim, Türk Telekom Stadı'nda ise bin 563 gün sonra sarı-kırmızılı taraftarların önünde takımını yönetecek.
- Tolga Ciğerci'nin sakatlığı geçti
Galatasaray'da sakatlığı geçen Tolga Ciğerci, görev verilmesi durumunda maçta forma giyebilecek.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Mariano Filho ve Iasmin Latovlevici maçın kadrosunda yer alamayacak.
Ligin geride kalan bölümünde 32 puan toplayan Galatasaray averajla üçüncü sırada yer alırken, 30 puana sahip Göztepe ise averajla altıncı sırada bulunuyor.
- Sahasında kaybetmiyor
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 10 maçta rakiplerine yenilmedi.
Evinde geçen sezon sahasında oynadığı son 2 lig maçını kazanan Galatasaray, bu sezon ise taraftarı önünde çıktığı 8 müsabakada 7 galibiyet, bir beraberlik elde etti.
- Üç futbolcu ceza sınırında
Galatasaray'da Göztepe maçı öncesinde üç futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-kırmızılı futbolcular Maicon Roque, Badou Ndiaye ve Sofiane Feghouli, Göztepe maçında sarı kart görmeleri durumunda 18. haftadaki Kayserispor müsabakasında forma giyemeyecek.
Göztepe cephesi
Göztepe'de sezon başında takıma dahil olan Sabri Sarıoğlu, forma şansı bulması halinde kariyerinde ilk kez altyapısından yetiştiği Galatasaray'a karşı sahaya çıkacak.
Galatasaray'da tekrar teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Terim, 1989-1990 sezonunda bir süre görev yaptığı Göztepe'ye karşı rakip olacak.
İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Hakan Çinemre ile Adama Traore, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek. Üçer sarı kartı bulunan Kadu, Halil Akbunar, Rajko Rotman ve Beto, kart görmeleri halinde ikinci devrenin ilk maçında Fenerbahçe'ye karşı mücadele edemeyecek.
Galatasaray ile Göztepe 14 yıl sonra rakip
Galatasaray ile Göztepe, İstanbul'da yapacakları maçla Süper Lig'de 14 yılı aşkın süre sonra karşı karşıya gelecek.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
İki ekip Süper Lig'de en son, İzmir temsilcisinin küme düştüğü 2002-2003 sezonunda karşılaştı. Tarafların ligdeki son maçı 18 Nisan 2003 tarihinde İzmir'de oynandı ve Galatasaray müsabakada 1-0 galip geldi.
- Ligde 51. randevu
Taraflar, Süper Lig'de 51. kez birbirlerine rakip olacak.
İki takım arasında geride kalan 50 maçtan 26'sını Galatasaray, 11'ini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Atılan gollerde de Galatasaray'ın, Göztepe'ye 74-35 üstünlüğü bulunuyor.
Galatasaray ile Göztepe arasında 2002-2003 sezonunda oynanan son lig maçlarını Galatasaray, İstanbul'da 3-1, İzmir'de de 1-0'lık sonuçlarla kazandı.
- İstanbul'daki maçlar
İki ekip, yapacakları maçla ligde İstanbul'da 26. kez karşılaşacak.
Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 14-3 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da 8 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 38, Göztepe ise 13 gol attı.
Göztepe, İstanbul'da 1972-1973 sezonunda 1-0 yendiği rakibiyle daha sonra deplasmanda yaptığı 10 maçı da kazanamadı. Bu süre içindeki müsabakalardan 8'ini kaybeden İzmir ekibi, 2'sinde berabere kaldı, taraftarlarına rakip sahada galibiyet sevinci yaşatamadı.
- Farklı skorlar
Taraflar arasında geride kalan 50 lig maçında en farklı skorlara İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi imza attı.
Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi.
Göztepe ise toplam 11 kez yendiği rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar elde edebildi.
İki ekip Süper Lig'de en son, İzmir temsilcisinin küme düştüğü 2002-2003 sezonunda karşılaştı. Tarafların ligdeki son maçı 18 Nisan 2003 tarihinde İzmir'de oynandı ve Galatasaray müsabakada 1-0 galip geldi.
- Ligde 51. randevu
Taraflar, Süper Lig'de 51. kez birbirlerine rakip olacak.
İki takım arasında geride kalan 50 maçtan 26'sını Galatasaray, 11'ini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Atılan gollerde de Galatasaray'ın, Göztepe'ye 74-35 üstünlüğü bulunuyor.
Galatasaray ile Göztepe arasında 2002-2003 sezonunda oynanan son lig maçlarını Galatasaray, İstanbul'da 3-1, İzmir'de de 1-0'lık sonuçlarla kazandı.
- İstanbul'daki maçlar
İki ekip, yapacakları maçla ligde İstanbul'da 26. kez karşılaşacak.
Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 14-3 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da 8 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 38, Göztepe ise 13 gol attı.
Göztepe, İstanbul'da 1972-1973 sezonunda 1-0 yendiği rakibiyle daha sonra deplasmanda yaptığı 10 maçı da kazanamadı. Bu süre içindeki müsabakalardan 8'ini kaybeden İzmir ekibi, 2'sinde berabere kaldı, taraftarlarına rakip sahada galibiyet sevinci yaşatamadı.
- Farklı skorlar
Taraflar arasında geride kalan 50 lig maçında en farklı skorlara İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi imza attı.
Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi.
Göztepe ise toplam 11 kez yendiği rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar elde edebildi.