Galatasaray Göztepe maçı İZLE, CANLI GS Göztepe maçı burada
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Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Göztepe kozlarını paylaşacak.
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. 19:00'da başlayacak olan mücadele beIN SPORTS ekranlarında yayınlanacak. Fatih Terim: "Size güveniyorum, aldırış etmeyin"
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligdeki kötü gidiş sonrasında terapi seanslarına başladı. Tecrübeli çalıştırıcı, Florya'da yapılan antrenman öncesi oyuncularıyla özel bir toplantı yaparak onlara destek oldu. Terim'in bu toplantıda, "Sizler gençsiniz ve böyle dönemler yaşayabilirsiniz. Kimseye aldırış etmeden, eleştirilere kulaklarınızı tıkayın ve sadece sahaya odaklanın. Ben size güveniyorum. Hep beraber ayağa kalkacağız. Bu kötü gidişe hep birlikte son vereceğiz. Sizden tek beklentim, sahada kendi oyununuzu oynamanız. Tribündeki taraftarın gücünü arkamıza alabilirsek, bu ligde yenemeyeceğimiz bir takım yok" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Üst üste oynanacak Göztepe , Marsilya (d) ve Rizespor (d) maçlarından sonra başlayacak Milli arayı dört gözle bekleyen Terim, takımının bu süreçte toparlanacağını düşünüyor. Hem sakatların dönecek olması hem de yeniden kamp temposunda antrenman yapma şansının ortaya çıkması, Fatih hocanın iştahını kabartmış durumda. Sarı- Kırmızılılar bu nedenle Milli araya kadarki 3 sınavı maksimum puanla geçerek yeniden toparlanmanın hesaplarını yapıyor.
SON 32 SEZONUN EN KÖTÜ BAŞLANGICI
Galatasaray, Süper Lig'de 6. haftalar itibarıyla son 32 sezonun en kötü başlangıcını gerçekleştirdi.
1989-1990 sezonunun ilk 6 haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda 7 puan kazanan Galatasaray, sonrasındaki 31 sezonun aynı dönemlerinde en az 9 puan elde etti.
Sezona 2'de 2 ile giren ancak sonrasındaki 4 karşılaşmada galibiyet elde edemeyen sarı-kırmızılı ekip, 6 maç sonunda 8 puanda kalarak 1989-1990 sezonunda sonraki en kötü performansını sergiledi.
GÖZTEPE'DE SON DURUM
Ligde tek galibiyetini İzmir'de Medipol Başakşehir karşısında 2-1'lik skorla alan Göztepe, daha sonra çıktığı 2 müsabakada puan çıkaramadı.
Süper Lig'de en son geçen sezonun 33. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-0 yendiği karşılaşmada gol yemeyen Göztepe, daha sonra çıktığı 14 müsabakada kalesini gole kapatamadı.
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Galatasaray'da sakatlıkları devam eden Arda Turan ile Sacha Boey'in yanı sıra cezası süren Marcao, karşılaşmada oynayamayacak.
Marko Mihojevic, Murat Paluli ve Ege Özkayımoğlu'nun sakatlıklarının bulunduğu Göztepe'de kırmızı kart cezalısı Beykan Şimşek de forma giyemeyecek.
MUHTEMEL 11'LER
GALATASARAY
Muslera, Alpaslan, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Assunçao, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil
Galatasaray, Süper Lig'deki son 4 maçından galibiyet çıkaramadı. Sezona GZT Giresunspor ve Atakaş Hatayspor galibiyetleriyle giren sarı-kırmızılı ekip, sonrasında Kasımpaşa ve Trabzonspor ile berabere kaldı. Galatasaray, son 2 müsabakada da Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel Kayserispor'a yenildi. Geride kalan 6 maçta rakip fileleri 8 kez havalandıran Galatasaray, kalesindeki 9 gole engel olamadı ve 7. haftaya -1 averajla girdi. Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki son 2 maçında gol atamadan mağlup oldu. Gomis'ten Galatasaray'a başarı dileği
Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, sarı kırmızılıların Göztepe ile oynayacağı maç öncesinde sarı kırmızılı takıma başarılar diledi. Webaslan.com'un Twitter hesabından paylaştığı, Galatasaray'ın Göztepe deplasmanında şampiyon olduğu tviti alıntılayan Gomis, "Size iyi şanslar diliyorum Galatasaray ailesi. Bugün inşallah 3 puan gelecek" ifadelerine yer verdi. 2017-18 sezonunda G.Saray'ı tek başına şampiyon yapan Bafetimbi Gomis, gol attığında çalan 'Aleyna Tilki-Sen olsan bari' şarkısıyla hafızalara kazınmıştı. Ligde 33 maçta 29 gol bulan Gomis'in boşluğu 3 sezon geçse de dolmadı. Fransız yıldızın yerine gelen Diagne 20, Falcao 19, Mitroglou 1, Andone 2, Mostafa Mohamed 8 ve Halil Dervişoğlu 3 gol atabildi.
Falcao'dan bu kez az paraya çok gol
İspanyol basını G.Saray'dan yıllık 5.9 milyon dolarlık bir kazanç elde eden ve ayrılırken de 3 milyon euro alan Falcao'nun maaşını açıkladı. El Mundo'nun haberine göre, Kolombiyalı golcü, yeni takımı Rayo Vallecano'dan yıllık 1.2 milyon euro kazanacak. Üstelik takımı ligde tutamaz ve hedeflenen kadar gol atamazsa bu ücret daha da düşecek. Sözleşmede bu parayı alabilmesi için, "Takım ligde kalırsa" maddesi var. Gol bonusları da bulunuyor. İspanyol basını, Falcao'nun Galatasaray'dan sözleşmesinin bitimine 1 yıl kala hem özgürlüğünü hem de tazminatını aldığını da hatırlattı. Galatasaray'da forma giydiği dönemde 40 karşılaşmada sadece 20 gol atan ve maç başına 0.5 gol ortalaması tutturan Falcao, üstelik daha az paraya İspanya'da daha çok iş yapmaya başladı. 35 yaşındaki golcü, Vallecano formasıyla 2 maçta 2 gol kaydetti. Galatasaray'da 123.4 dakikada bir gol atma başarısı gösteren Falcao'nun yeni takımında sadece iki maçta 33 dakika görev almasına rağmen 2 gol atması dikkat çekiyor. İspanyol ekibinin Kolombiyalı kalecisi İvan Mauricio Arboleda ise, "Radamel Falcao'nun takıma katılması hepimiz için bir özgüven dopingi oldu. Ona herkes saygı duyuyor ve onun sahadaki varlığı bizi rahatlatıyor." diye konuştu.
Galatasaray'da kaptanlar dümene geçti!
Süper Lig'de son 3 maçta 7 puan kaybeden Galatasaray'da Göztepe maçı öncesinde flaş bir gelişme yaşandı. Kaptan Arda Turan ve Fernando Muslera'nın liderliğinde futbolcular Florya'da toplantı gerçekleştirdi. Kritik zirvede kötü gidişat masaya yatırıldı ve tüm oyuncular yaşanan sıkıntılarla ilgili görüşlerini ortaya koydu. Toplantının takım içindeki motivasyonu artırdığı ve Göztepe maçı öncesi tam bir birlik beraberlik ortamı oluştuğu öğrenildi. Özellikle Kayseri'de çok silik bir futbol sergileyen Galatasaray'ın Göztepe karşısındaki performansı merakla bekleniyor.