Galatasaray Göztepe CANLI İZLE, Şifresiz Göztepe Galatasaray maçı izle

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, renktaşı Göztepe'yi konuk edecek.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek. Galatasaray - Göztepe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ligde 12. haftayı bay geçen Galatasaray 12 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik alırken, 3 müsabakadan da yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan bölümde 23 puan toplayan Galatasaray, 13 maç yapan takımlardan lider Aytemiz Alanyaspor'un 3 puan gerisinde, üçüncü Fenerbahçe'nin ise averajla önünde ikinci sırada yer alıyor.

İzmir'in sarı-kırmızılı takımı Göztepe ise 13 mücadelede 4 galibiyet, 6 beraberlik alırken 3 kez de yenildi. Göztepe, elde ettiği 18 puanla haftaya 9. sırada girdi.

Galatasaray'da Babel, Falcao sakatlıkları, ismi açıklanmayan 3 futbolcu ise koronavirüs izolasyon sürecini geçirdiği için kadroda olmayacak. Öte yandan Marcao ise kırmızı kart cezalısı olduğu için bu maçta sahaya çıkamayacak.

Göztepe'de ise ismi açıklanmayan ve koronavirüs tedavisi süren 3 isim kadroda olmayacak. Ayrıca Alpaslan'ın da bu karşılaşmada oynaması zor görünüyor.

Okan

Omar

Luyindama

Donk

Saracchi

Taylan

Feghouli

Belhanda

Emre Kılınç

Arda Turan

Diagne

Balazs

Titi

Mihojevic

Gassama

Burekovic

Soner

Guilherme

Yalçin

Halil

Ndiaye

Tripic

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de 57. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 56 maçtan 31'ini Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Atılan gollerde de Galatasaray'ın, Göztepe'ye 84-39 üstünlüğü bulunuyor.

İki ekip, yapacakları maçla ligde İstanbul'da 29. kez karşılaşacak.

Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 17-3 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da 8 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 45, Göztepe ise 15 gol attı .

Göztepe, İstanbul'da 1972-1973 sezonunda 1-0 yendiği rakibiyle daha sonra deplasmanda yaptığı 13 maçı da kazanamadı. Bu süre içindeki müsabakalardan 11'ini kaybeden İzmir ekibi, 2'sinde berabere kaldı ve taraftarlarına rakip sahada galibiyet sevinci yaşatamadı.





Taraflar arasında geride kalan 56 lig maçında en farklı skorları İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi elde etti.

Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi.

Göztepe ise rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar aldı.

TFF, Süper Lig'de 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. hafta programlarını açıkladı.



Süper Lig'in 19. haftasındaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi 17 Ocak Pazar günü oynanacak.



— Sporx (@sporx) December 21, 2020

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan futbolcular Radamel Falcao üst üste 8, Ryan Babel ise arka arkaya 6. resmi maçta takımının yanında olamayacak.

Geçen sezon başında büyük beklentilerle transfer edilen ancak ligde sadece 16 maçta görev yapabilen Kolombiyalı yıldız, bu sezon da sakatlıklardan kurtulamıyor. İyi bir hazırlık dönemi geçiren ve ligin ilk 6 haftasında maç kaçırmayan Falcao, yaklaşık 1,5 aydır takımla antrenmanlara katılamıyor.

Ligin 7. haftasındaki MKE Ankaragücü maçında kart cezası nedeniyle oynayamayan Falcao, antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle sırasıyla Demir Grup Sivasspor, Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve Fatih Karagümrük müsabakalarında görev yapamadı. 34 yaşındaki futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Darıca Gençlerbirliği mücadelesinde de forma giyemedi.

Kasım ayının sonundaki milli maç arasında Hollanda Milli Takım kampında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan, sonrasında ise bel problemi yaşayan Babel ise üst üste 6. resmi maçına çıkamayacak.

Koronavirüs izolasyonu nedeniyle Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarında, belinden yaşadığı sakatlık nedeniyle de Hatayspor ve Fatih Karagümrük müsabakalarında forma giyemeyen 34 yaşındaki hücum oyuncusu, kupadaki Darıca Gençlerbirliği karşılaşmasında da oynayamadı.

Galatasaray'da kaptan Arda Turan, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda ve Christian Luyindama, Göztepe maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, yarın kart görmeleri durumunda 15. haftadaki Trabzonspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Süper Lig'deki 6. maçlık yenilmezlik serisi 13. haftadaki Fatih Karagümrük müsabakasıyla sona eren Galatasaray, yeni bir serinin başlangıcını yapmaya çalışacak.

Ligde 5. haftadaki Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetinin ardından çıktığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alan Galatasaray, 13. haftada Fatih Karagümrük'e yenilerek yenilmezlik serisini sürdüremedi.

Galatasaray, yarın İzmirli renktaşı karşısında galip gelerek yeni bir seriye başlamayı hedefliyor.



Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Galatasaray ile Göztepe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir. Fiyat tarifesine de aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.beIN Sports Türkiye, 2000 yılında IŞIK TV adıyla Mehmet Emin Karamehmet tarafından Digiturk platformu için satın alınan, 2001 yılında yine Mehmet Emin Karamehmet ve Şansal Büyüka tarafından adı LİG TV yapılan ve 2017 yılında beIN Media Group tarafından adı beIN SPORTS olarak değiştirilen, 2001 yılı başından beri Süper Lig maçlarının naklen yayın haklarını elinde bulunduran ve Digiturk dijital platformundan yayın yapan Türk şifreli futbol kanalıdır. Kanalın sahibi Digital Platform İletişim Hizmetleri A.Ş.'dir.Süper Lig, 1. Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Ligi, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Brezilya Serie A, São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası, EuroLeague, EuroCup, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Basketbol Süper Ligi'nin müsabakalarını yayınlayan 7 beIN SPORTS Türkiye kanalından canlı yayınlamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından "2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 Futbol Sezonları TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri için Düzenlenen Medya Hakları İhalesi"nde Süper Lig'in canlı yayın haklarını içeren A paketini, 321 milyon dolarlık teklifiyle Digiturk'ün kazanmasıyla birlikte Lig TV ve yüksek çözünürlükle yayın yapan kardeş kanalı Lig TV HD, 2013-2014 sezonuna kadar Süper Lig yayın haklarını elinde tutmaya hak kazanmıştır. 2012-13 sezonundan itibaren TFF ile yapılan anlaşma ile TFF 2. ve 3. Lig'e Digiturk 2 yıl geçerli olmak üzere sponsor olmuştur. Lig TV de bu anlaşma gereği bu liglerdeki önemli maçları yayınlamaya hak kazanmıştır.13.01.2017 Cuma gününden itibaren kanalların ismi beIN SPORTS 1, beIN SPORTS 2, beIN SPORTS 3, beIN SPORTS 4 olarak değiştirilmiştir. Daha sonra sırasıyla beIN SPORTS 4K, 91.KANAL, 92.KANAL ve 93.KANAL kanalları açılmıştır. Bu en son açılan kanallarda müsabakalar dışında herhangi bir yayın bulunmamaktadır. Kısa bir süre sonra 93.KANAL çakışan müsabaka olmadığından geçici olarak kapatılmıştır. 91.KANAL ve 92.KANAL kanallarının isimleri beIN SPORTS Max 1 ve beIN SPORTS Max 2 olarak değiştirilerek devamlılık sağlanmıştır. Pek yakında 93.KANAL, beIN SPORTS Max 3 adıyla yeniden açılacaktır. beIN SPORTS Haber kanalı test yayınlarına başlamıştır. Çok yakında Normal yayınlarına başlayacak ve platformun Türksat'taki ilk şifresiz kanalı olacaktır. beIN CONNECT ile bu müsabakaların önemli anları ve özetleri internet aracılığı ile interaktif bir şekilde de yayın yapılmaktadır. S Sport kanalı ile yapılan anlaşma neticesinde İngiltere Premier Ligi'nde çakışan müsabakalar beIN SPORTS kanallarında yayınlanmaktadır. Müsabakalar genelde kanal sayısı yetmediği için beIN CONNECT üzerinden yapılmaktadır.2000 yılı sonlarında Süper Lig yayın halklarını elinde bulunduran IŞIK TV'yi satın alarak spor kanalının temellerini atmıştır.2001 yılında Digiturk bünyesinde ki ilk yayınlanan müsabaka Erzurumspor - Galatasaray futbol karşılaşmasıdır.2003 yılında Mehmet Emin Karamehmet ve Şansal Büyüka tarafından isimi değiştirilerek LİG TV resmen kurulmuş oldu.2008 yılında LİG TV'ye bağlı SPORMAX kanalı kurulmuştur ve LİG TV logosu değiştirilmiştir.2009 yılında LİG TV HD ve SPORMAX HD kanalları yayına başlamıştır.2010 yılında LİG TV 3D kanalı yayına başlamış ve ilk yayını Fenerbahçe - Galatasaray derbisi olmuştur. Ayrıca bu karşılaşma da ilk kez Spidercam teknolojisi kullanılmıştır. Ayrıca Show TV'de yayınlanan Spor Sayfası haber programı bir süre her akşam LİG TV merkez stüdyolarından yayınlanmıştır.2011 yılında LİG TV 2 kanalı açılmış ve bütünlüğü sağlamak amacıyla SPORMAX kanalının adını değiştirerek LİG TV 3 yapılmıştır.2014 yılında LİG TV 4 kanalı yayına başlamıştır. Ayrıca Digiturk'de ilk kez 4K canlı yayın yapılmıştır. Bu yayın Galatasaray - Spartak Trnava derbisi olmuştur.2015 yılında beIN Media Group Digiturk platformunu satın alarak spor konusunda daha fazla yayın yapılmış böylelikle kanal sayısı müsabaka fazlalığından yetmemeye başlamıştır ve bu nedenle 2 geçici kanal açılmıştır.2016 yılında LİG TV 4K kanalı dönüşümlü yayına başlayarak tam anlamıyla 4K yayını başlamıştır.2017 yılında LİG TV kanalları isim değiştirerek beIN SPORTS olmuştur ve bu sezonda 4 kanal yetmemiş geçici 3 kanal daha açılmıştır. Ayrıca beIN SPORTS 3D kanalı kapatılmıştır.2017 yılı yazında sürekli geçici kanal yerine 2 spor müsabakası yayınlayan Max 1, Max 2 kanalları ve 1 spor haberi yayını yapan Haber kanalı yayına başlamıştır.Şu an 7-SD, 7-HD ve 1-UHD kanalları ile toplam 15 kanalla yayınlarını gerçekleştirmektedir.beIN SPORTS 1'de Süper Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 2'de Süper Lig, Süper Lig, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 3'te Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 4'te São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 1 Max'de 1. Lig ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 2 Max'de 1. Lig ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 3 Max'de yayınlanacak müsabakalar belli değildir.beIN SPORTS Haber'de Spor müsabakalarıyla ilgili haberleri ve çeşitli programlar yayınlanacaktır.beIN SPORTS 4K'da Süper Lig'den seçilen müsabakalar yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 77 numaralı kanaldır. 4 Ocak 2000'de IŞIK TV adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı LİG TV ve beIN SPORTS 1 olarak değiştirilmiştir. Bu kanaldan Süper Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 377 numaralı kanaldır. 13 Nisan 2008'de LİG TV HD adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS HD 1 olarak değiştirilmiştir. beIN SPORTS 1 kanalı ile eş zamanlı HD kalitede yayın yapmaktadır. Bu kanaldan Süper Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır. Ayrıca 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarını HD kalitesi ile yayınlamıştır. Süper Lig'in 2010-11 sezonunda birçok yeniliğe gitmişlerdir. Maç yayınlarında saniyede 1000 kare çekebilen Phantom HD kamerayı bazı karşılaşmalarda kullanmaya başlamışlardır. Ayrıca ilk defa bu sezondan itibaren Süper Lig'de oynanan 9 maçın hepsini canlı yayınlamaya başlamıştır. Maç yayınlarının çekimlerini 2008-09, 2009-10 sezonlarında HD Protek firması yapmıştır. 2010-11 sezonunda da HD Protek çekimlere devam etmektedir.Digiturk platformunda 78 numaralı kanaldır. 10 Eylül 2011'de LİG TV 2 adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS 2 olarak değiştirilmiştir. Kanalın kuruluş amacı Digiturk platformunun yeni yayın ihalelerini kazanmasıyla kanal sayısının yetmemesidir. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Süper Lig, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 378 numaralı kanaldır. 10 Eylül 2011'de LİG TV 2 HD adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS HD 2 olarak değiştirilmiştir. beIN SPORTS 2 kanalı ile eş zamanlı HD kalitede yayın yapmaktadır. Kanalın kuruluş amacı Digiturk platformunun yeni yayın ihalelerini kazanmasıyla kanal sayısının yetmemesidir. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Süper Lig, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 79 numaralı kanaldır. 23 Ağustos 2008'de SPORMAX adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı LİG TV 3 ve beIN SPORTS 3 olarak değiştirilmiştir. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır. Wimbledon Tenis Turnuvası, ATP World Tour Masters 1000 karşılaşmaları yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 379 numaralı kanaldır. 27 Eylül 2008'de SPORMAX HD adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı LİG TV 3 HD ve beIN SPORTS HD 3 olarak değiştirilmiştir. beIN SPORTS 3 kanalı ile eş zamanlı HD kalitesinde yayın yapmaktadır. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 80 numaralı kanaldır. 20 Ekim 2015'te Lig TV 4 adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS 4 olarak değiştirilmiştir. Müsabaka olduğu zaman sadece canlı yayın yapılmaktadır. Onun dışında sadece haftalık ya da günlük müsabaka programını gösterir. Bu kanaldan São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.