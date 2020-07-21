Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızı ile devam ediyor. Sivasspor'dan Emre Kılıç ve Çaykur Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan ile anlaşan sarı-kırmızılıların yeni hedefinde Anastasios Bakasetas var. Teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın 27 yaşındaki oyuncu için girişimlere başladığı ifade edildi.



Fotomaç Gazetesi'nden Savaş Çorlu'nun özel haberine göre; Alanyaspor forması ile başarılı bir dönem geçiren Yunan futbolcunun, forvet arkası ve kanatlarda oynayabilmesi nedeniyle Terim tarafından tercih edildiği ifade edildi.



BELHANDA'NIN YERİNE



Bakasetas, Galatasaray'da Belhanda'nın yerine düşünülüyor. Yüklü maaşı ve düşen performansından dolayı Faslı futbolcudan kurtulmak isteyen yönetim, Arap takımlarıyla görüşmelerine devam ediyor. Ancak Belhanda takımda kalsa bile Bakasetas'ın alınması planlanıyor.



Alanya, bu sezon 41 maçta 13 gol atıp, 7 de asist yapan futbolcuyu, AEK'dan 700 bin Euro'ya transfer etmişti. Galatasaray'ın bu transfer için 2 milyon euro bonservis ücretini gözden çıkardığı belirtiliyor..



