"Galatasaray, görüşmelere başladı!"

Galatasaray, Barcelona'dan ayrılması gündemde olan Ivan Rakitic'in transferi için menajeriyle görüşmelere başladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
'Galatasaray, görüşmelere başladı!'
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24 Ağustos 2020 20:20
Galatasaray, Barcelona'dan ayrılması beklenen Ivan Rakitic için görüşmelere başladı.

Il Giornale'den Nicolo Schira'nın haberine göre; Galatasaray, Rakitic için menajeriyle görüşmelere başladı. Transfer görüşmelerinde Galatasaray'ın Ivan Rakitic'in şartlarını öğrendiği belirtildi.

TEK ENGEL SEVILLA HAYALİ

Eşi Sevillalı bir İspanyol olan Ivan Rakitic ise Barcelona'dan önce oynadığı Sevilla'ya geri dönmeyi istediği ve Sevilla'dan bu transfer isteğiyle ilgili bir geri dönüş aldıktan sonra Galatasaray'a cevap vereceği vurgulandı.

Barcelona ile 1 yıllık daha sözleşmesi olan Ivan Rakitic, 2014 yazında Sevilla'dan 18 milyon euro bonservisle transfer olmuştu.

GEÇEN SEZON 42 MAÇA ÇIKTI

32 yaşındaki Hırvat yıldız, geçen sezon 32 lig, 7 Şampiyonlar Ligi, 3 Kural Kupası ve 1 Süper Kupa maçına çıktı. Rakitic, toplam 42 resmi maçta 1 gol atıp 5 asist yaptı.

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