Galatasaray golcü transferinde geri sayıma geçti!

Forvet hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray, bir süredir peşinden koştuğu Moussa Dembele'nin transferinde önemli mesafe kat etti. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray golcü transferinde geri sayıma geçti!
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23 Nisan 2023 12:20
Galatasaray'a Fransa'dan bir müjdeli haber daha geldi.

Mauro Icardi'nin bonservisi konusunda PSG ile yapılan görüşmeler olumlu ilerlerken sarı-kırmızılı yönetimin bu kez de Lyon forması giyen Moussa Dembele'nin peşine düştü. Cimbom'un bu transferde sona yaklaştığı kaydedildi.

Sezon sonunda kontratı bitecek olan 26 yaşındaki oyuncu istediği süreyi alamadığı gerekçesiyle kesin olarak ayrılık kararı verdi. Bir süredir temaslarda bulunan yönetim, yıldız santrforun menajeriyle bir görüşme daha yaptı.

Dembele'nin Galatasaray'a bir kez daha yeşil ışık yaktığı bildirildi. Tarafların önümüzdeki günlerde kontratın detaylarını masaya yatıracağı belirlendi.

Öte yandan Daily Mail gazetesi, Pekin Guoan'un da Moussa Dembele'yle ilgilendiğini ancak oyuncunun Çin'e gitmeye sıcak bakmadığını yazdı.

Fulham, Celtic, Atletico Madrid ve Lyon formaları giyen Dembele, bu sezon 27 maça çıktı. Bu müsabakalarda 3 gol ve 1 asist üretti. 

 
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