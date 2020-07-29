Galatasaray, gol makinesi için 'ciddi'

Bu sezon forvet hattında büyük sorun yaşayan ve Falcao ile Andone'nin uzun süreli sakatlıkları nedeniyle sezonu büyük ölçüde Adem Büyük ile geçiren Galatasaray, önümüzdeki sezon için golcü transferi konusunda harekete geçti.



Avusturya basını, Galatasaray'ın, Wolfsberger ile sezona damga vuran Shon Weissman'a "ciddi ilgisinin" olduğunu yazdı.



"İNGİLTERE VE ALMANYA'DAN TEKLİF YOK"



Wolfsberger'in, 2021'e kadar kontratı olan İsrailli golcü için önemli bir bonservis bedeli talep edeceği ve futbolcunun tercihinin de İngiltere ya da Almanya olduğu ancak bu ülkelerden teklif gelmediği vurgulandı.



24 yaşındaki 1.74'lük forvet, bu sezon takımı ile 40 maça çıktı ve bu maçlarda takımına 37 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.



Weissman, daha önce ülkesin Maccabi Haifa ve Kiryat Shmona formaları giydi ve geçen yaz bedelsiz olarak Wolfsberger'e transfer oldu.



