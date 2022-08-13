Galatasaray - Giresunspor: Muhtemel 11

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, sahasında Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak.



Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Galatasaray - Bitexen Giresunspor maçını beIN Sports canlı



Geçen sezonu 13. sırada tamamlayarak tarihinin en kötü sıralamasını yaşayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezona deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 yenerek başladı.



Ligde geçen sezondan gelen 16 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Akdeniz temsilcisi karşısında son dakikalarda gelen golle moral bulan Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon ilk kez taraftarının önüne çıkacak.



Bitexen Giresunspor ise ilk haftada Adana Demirspor'a 3-2 yenilmişti.



Eksikler



Galatasaray'da sakatlıkları süren Leo Dubois ile Omar Elabdellaoui maç kadrosunda yer alamayacak.



Muhtemel 11'ler



Galatasaray

Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Midtsjö, Oliviera, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Seferovic



Giresunspor

Onurcan, Alper, Perez, Sergen, Hayrullah, Traore, Mejia (Murat), Doğancan, Serginho, Borja, Bajic



Gözler yeni transferlerde



Galatasaray'da yeni transferler Lucas Torreira ve Dries Mertens'in kadroda yer alması bekleniyor.



Sarı-kırmızılı takımın İngiltere temsilcisi Arsenal'den transfer ettiği Uruguaylı orta saha oyuncusu Torreira ile son olarak İtalyan ekibi Napoli'de top koşturan Belçikalı forvet Mertens'in lisansları çıkarıldı.



Takımla çalışmalara başlayan iki futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un hazır görmesi halinde müsabaka kadrosunda yer alabilecek.



15. randevu



Galatasaray ile Bitexen Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'de 15. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında geride kalan 14 randevunun 6'sını sarı-kırmızılı takım kazanırken, 3'ünden Karadeniz temsilcisi üstün ayrıldı. Taraftar arasındaki 5 karşılaşma ise berabere bitti.



Galatasaray söz konusu maçlarda 20 gol atarken, Giresunspor ise fileleri 12 kez havalandırdı.



İstanbul'daki maçlar



Galatasaray, İstanbul'da oynanan maçlarda rakibine üstünlük kurdu.



Süper Lig'de iki takım arasında İstanbul'da oynanan 7 maçın 5'ini sarı-kırmızılı ekip kazandı. Giresunspor ise deplasmanda 2 kez galibiyet sevinci yaşadı.



İstanbul'da sarı-kırmızılıların attığı 14 gole, yeşil-beyazlılar 7 golle karşılık verdi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ