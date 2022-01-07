Galatasaray, Giresunspor maçına hazır

Galatasaray, ikinci yarının ilk maçında oynayacağı Giresunspor mücadelesinin hazırlıklarını noktaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray, Giresunspor maçına hazır
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07 Ocak 2022 20:28
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında cumartesi GZT Giresunspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma ve pas çalışmasıyla süren idmanın ana bölümünde taktik organizasyonlar üzerinde duruldu. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan futbolcular, izolasyon ve tedavi süreçlerinin devam etmesi nedeniyle idmana katılamadı.

Afrika Uluslar Kupası için milli takım kamplarında bulunan Sofiane Feghouli ile Mustafa Muhammed antrenmanda yer almadı. Fernando Muslera ve Mbaye Diagne'nin ise tedavilerine devam edildi.

Nef Stadı'nda oynanacak Galatasaray-GZT Giresunspor müsabakası, cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.


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