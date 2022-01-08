Galatasaray Giresunspor maçı İZLE, CANLI GS Giresunspor maçı burada

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Giresunspor'u Nef Stadyumu'nda konuk ediyor. beIN Sports 1'in canlı olarak yayınladığı maçla ilgili tüm son dakika gelişmeleri burada...

Galatasaray Giresunspor maçı linki! Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile Giresunspor Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

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GALATASARAY GİRESUNSPOR TUTTUR'DA



Süper Lig'de Galatasaray'ın Giresunspor ile oynadığı karşılaşmanın heyecanı Tuttur'da yaşanıyor. Hemen CANLI oyna, bonus kazan!



GALATASARAY GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ RADYODA?



Galatasaray ile Giresunspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.



TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.



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GALATASARAY GİRESUNSPOR BEIN SPORTS HABER İZLE







Spor Toto Süper Lig'de 20. ve ikinci ilk haftasında Galatasaray, sahasında GZT Giresunspor ile karşılaşacak.



Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakanın hakemi Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Atilla Karaoğlan.



Süper Lig'de istediği performansı sergileyemeyen sarı-kırmızılı takım, ilk yarıyı 7 galibiyet, altışar beraberlik ve mağlubiyetle tamamladı. Yaptığı 19 karşılaşmada 27 puan toplayarak 10. sırada yer alan Galatasaray, lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde bulunuyor.



Ligin ilk yarısında 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgiyle 22 puan toplayan Giresunspor ise ligde 14. sırada yer alıyor.







Terim, Süper Lig'e dönüyor



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezasının bitmesinin ardından ilk kez bir Süper Lig maçında takımının başında yer alacak.



Ligin 13. haftasındaki Fenerbahçe derbisinin ardından toplamda 6 maç ceza alan Terim, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Altay, Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir, Adana Demirspor ve Fraport TAV Antalyaspor mücadelelerinde görev yapamadı.



Ziraat Türkiye Kupası'nda elendikleri Altaş Denizlispor karşılaşmasında sahalara dönen tecrübeli teknik adam, GZT Giresunspor maçıyla da Süper Lig'de saha kenarında bulunabilecek.



Üç futbolcu kart sınırında



"Cimbom"da 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



DeAndre Yedlin, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu, mücadelede kart görmesi durumunda 21. haftadaki Atakaş Hatayspor maçı öncesi cezalı duruma düşecek.



İki takımın eksikleri



Galatasaray'da tedavi sürecinde olan kaptan Arda Turan ile Sacha Boey, Afrika Kupası'nda olan Feghouli ve Mostafa Mohamed, sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Mbaye Diagne, Christian Luyindama, sarı kart cezalıları Marcao ile Kerem Aktürkoğlu, izolasyon süreçleri devam eden Patrick van Aanholt, Alpaslan Öztürk, Fatih Öztürk ve Taylan Antalyalı kadroda yer almıyor.



Giresunspor'da Afrika Kupası'na giden Hamidou Traore ve Souleymane Doukara ile kart cezalısı Mamadou Diarra'nın yanı sıra Erol Can Akdağ karşılaşmada forma giyemeyecek.



Son 8 lig maçında 1 kez kazandı



Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 8 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.



Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 7 gol atan "Cimbom" kalesindeki 9 gole engel olamadı.



Muhtemel 11'ler



Galatasaray

İsmail, Yedlin, Işık Kaan, Nelsson, Ömer, Aytaç, Berkan, Cicaldau, Morutan, Halil, Babel







Giresunspor

Okan Kocuk, Zeki, Douglas, Perez, Behich, Flavio, Pelupessy, Suleymanov, Diabate, Sergio, Balde







Giresunspor ile 14. randevu



Galatasaray, Süper Lig'de daha önce Giresunspor ile 13 kez karşılaştı.



Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakaların 6'sını kazanırken, 2'sinden Karadeniz temsilcisi üstün ayrıldı. Taraflar arasındaki 5 karşılaşma ise berabere bitti.



Galatasaray'ın söz konusu maçlardaki 20 golüne, Giresunspor 11 golle karşılık verdi.

İki rakım arasında ligin ilk yarısında Giresun'da yapılan maçı Galatasaray 2-0 kazanmıştı.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezasının bitmesinin ardından ilk kez bir Süper Lig maçında takımının başında yer alacak.Ligin 13. haftasındaki Fenerbahçe derbisinin ardından toplamda 6 maç ceza alan Terim, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Altay, Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir, Adana Demirspor ve Fraport TAV Antalyaspor mücadelelerinde görev yapamadı.Ziraat Türkiye Kupası'nda elendikleri Altaş Denizlispor karşılaşmasında sahalara dönen tecrübeli teknik adam, GZT Giresunspor maçıyla da Süper Lig'de saha kenarında bulunabilecek."Cimbom"da 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.DeAndre Yedlin, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu, mücadelede kart görmesi durumunda 21. haftadaki Atakaş Hatayspor maçı öncesi cezalı duruma düşecek.Galatasaray'da tedavi sürecinde olan kaptan Arda Turan ile Sacha Boey, Afrika Kupası'nda olan Feghouli ve Mostafa Mohamed, sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Mbaye Diagne, Christian Luyindama, sarı kart cezalıları Marcao ile Kerem Aktürkoğlu, izolasyon süreçleri devam eden Patrick van Aanholt, Alpaslan Öztürk, Fatih Öztürk ve Taylan Antalyalı kadroda yer almıyor.Giresunspor'da Afrika Kupası'na giden Hamidou Traore ve Souleymane Doukara ile kart cezalısı Mamadou Diarra'nın yanı sıra Erol Can Akdağ karşılaşmada forma giyemeyecek.Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 8 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 7 gol atan "Cimbom" kalesindeki 9 gole engel olamadı.İsmail, Yedlin, Işık Kaan, Nelsson, Ömer, Aytaç, Berkan, Cicaldau, Morutan, Halil, BabelOkan Kocuk, Zeki, Douglas, Perez, Behich, Flavio, Pelupessy, Suleymanov, Diabate, Sergio, BaldeGalatasaray, Süper Lig'de daha önce Giresunspor ile 13 kez karşılaştı.Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakaların 6'sını kazanırken, 2'sinden Karadeniz temsilcisi üstün ayrıldı. Taraflar arasındaki 5 karşılaşma ise berabere bitti.Galatasaray'ın söz konusu maçlardaki 20 golüne, Giresunspor 11 golle karşılık verdi. Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile Giresunspor Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Süper Lig'de Galatasaray'ın Giresunspor ile oynadığı karşılaşmanın heyecanı Tuttur'da yaşanıyor. Hemen CANLI oyna, bonus kazan! Oynamak için tıklayın... Galatasaray ile Giresunspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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