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Galatasaray, Gervinho'yu bekliyor

Galatasaray, Gervinho'nun transferi için tecrübeli golcünün Çin kulübünden bonservisini almasını bekliyor.

Galatasaray, Gervinho'yu bekliyor
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04 Ağustos 2018 08:54
Galatasaray'da Gervinho bekleyişi... Forvet transferi konusunda arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, Çin kulübü Hebei Fortune'da kadro dışı kalan, Roma'nın eski yıldızı Gervinho ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Kontratı 31 Aralık'ta sona erecek olan 31 yaşındaki futbolcu, alacaklarına karşılık kulübünden bonservisini istiyor.

Galatasaray Yönetimi de geçtiğimiz günlerde İstanbul'da görüştüğü oyuncunun menacerine, "Bonservisini al da gel" mesajı gönderdi.

Sarı- Kırmızılılar bu şekilde bonservis sıkıntısı olmadan bir transfer gerçekleştirmek istiyor.



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