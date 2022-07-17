Galatasaray, geri sayıma geçti: Seferovic

Galatasaray, Benfica'dan Haris Seferovic transferi için geri sayıma geçti. İsviçreli futbolcu, satın almak opsiyonu ile birlikte sarı-kırmızılı takıma kiralık olarak imza atacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray, geri sayıma geçti: Seferovic
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17 Temmuz 2022 00:23
Galatasaray, forvet takviyesi için geri sayıma geçti. Sarı-kırmızılılar, adı bir süredir gündemde yer alan Haris Seferovic için hem oyuncu hem de kulübü Benfica ile anlaşma sağladı.

OPSİYONLU KİRALIK

Galatasaray, 30 yaşındaki futbolcuyu Portekiz ekibinden kiralık olarak kadrosuna katacak. İsviçreli golcü için yapılacak anlaşmada satın alma maddesinin de yer alacak. Seferovic, Galatasaray formasıyla 15 maça çıkması durumunda opsiyon devreye girecek.

PAZARTESİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Galatasaray'ın, Haris Seferovic'in transferini pazartesi günü resmen açıklaması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Benfica'da 15 maça çıkan Seferovic, 5 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi. 

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