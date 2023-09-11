Galatasaray geri çağırabilir: Batuhan Şen

Gaziantep FK, Galatasaray'dan Batuhan Şen'i bir sezonluğuna kiralamıştı. Genç file bekçisi, şu ana kadar 4 maça çıkarken, Kırmızı-Siyahlı ekipten flaş bir hamle geldi.
YENİ KALECİ ALINDI
Marius Sumudica, göreve geldikten sonra kaleye Florin Nita'yı takviye etti.
FORMADAN UZAK KALACAK
Bu gelişme sonrasında Batuhan'ın, formadan uzak kalma ihtimali ortaya çıktı.
Eğer böyle bir şey yaşanırsa, 24 yaşındaki eldiven geri çağrılacak ve devre arasında forma giyebileceği bir kulübe gönderilecek.
YENİ KALECİ ALINDI
Marius Sumudica, göreve geldikten sonra kaleye Florin Nita'yı takviye etti.
FORMADAN UZAK KALACAK
Bu gelişme sonrasında Batuhan'ın, formadan uzak kalma ihtimali ortaya çıktı.
Eğer böyle bir şey yaşanırsa, 24 yaşındaki eldiven geri çağrılacak ve devre arasında forma giyebileceği bir kulübe gönderilecek.