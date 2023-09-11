Galatasaray geri çağırabilir: Batuhan Şen

Batuhan Şen'i 1 sezonluğuna Gaziantep FK'ye kiralayan Galatasaray'ın yaşanan son gelişmeler sonrası geri çağırabileceği iddia edildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray geri çağırabilir: Batuhan Şen
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11 Eylül 2023 10:30
Gaziantep FK, Galatasaray'dan Batuhan Şen'i bir sezonluğuna kiralamıştı. Genç file bekçisi, şu ana kadar 4 maça çıkarken, Kırmızı-Siyahlı ekipten flaş bir hamle geldi.

YENİ KALECİ ALINDI

Marius Sumudica, göreve geldikten sonra kaleye Florin Nita'yı takviye etti.

FORMADAN UZAK KALACAK

Bu gelişme sonrasında Batuhan'ın, formadan uzak kalma ihtimali ortaya çıktı.

Eğer böyle bir şey yaşanırsa, 24 yaşındaki eldiven geri çağrılacak ve devre arasında forma giyebileceği bir kulübe gönderilecek. 

 
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