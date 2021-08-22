Galatasaray geri adım atmıyor!

Galatasaray, Tahkim Kurulu'nun ardından pazartesi günü Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu hakkında da dava açacak



Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; geçtiğimiz hafta Oğulcan Çağlayan'a lisans verilmesini reddeden TFF Tahkim Kurulu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Galatasaray, görevi kötüye kullanma gerekçesiyle 7 kişinin istifasını isteyerek Tahkim Kurulu'nu dava etmişti. Ancak son olarak Rize'yle sulh yolu bulunduktan sonra bu davadan çekilmesi istenen Sarı-Kırmızılı yönetim, konunun sadece Oğulcan endeksli olmadığını savunarak davayı geri çekmeyi reddetti.



Bunun üzerine Marcao'ya verilen 8 maçlık ceza eklenince, Başkan Burak Elmas, hukuk işlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir ve yönetim kurulu üyeleriyle TFF'nin diğer hukuk kurullarını da mahkemeye verme kararı aldı.



Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu hakkında da dava açmayı planlayan Sarı-Kırmızılı yönetimin, pazartesi günü Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak Tahkim Kurulu'nun ardından bu 2 kurulu da mahkemeye vereceği öğrenildi.



TFF DİSİPLİNE SEVK EDECEK



Önceki gün kulüp televizyonunda açıklamalarda bulunan Başkan Burak Elmas ile Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'in sözlerine sinirlenen TFF'nin hak mahrumiyeti cezası almaları için iki ismi de PFDK'ya sevk edecekleri bildirildi.



