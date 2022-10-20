Galatasaray: "Gerçeklerden daha büyük güç yoktur"

Galatasaray, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılılar, ligin geride kalan haftalarında; ceza alanı içerisine atılan paslar, kilit paslar, gol beklentisi ve rakip ceza sahası içerisinde topla buluşma ve penaltı raporunun görsellerini paylaşarak, "Gerçeklerden daha büyük güç yoktur…" ifadelerini kullandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray: 'Gerçeklerden daha büyük güç yoktur'
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20 Ekim 2022 19:13
Galatasaray, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, ligin geride kalan 10 haftasındaki ceza alanı içerisine aatılan paslar, kilit paslar, gol beklentisi ve rakip ceza sahası içerisinde topla buluşma ve penaltı raporunun görselleri paylaşılarak, "Gerçeklerden daha büyük güç yoktur…" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'ın bu paylaşımına sarı-kırmızılı taraftarlar kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum yaptı.

Galatasaray'ın, bu paylaşımını saat 19.07'de yapması ise dikkat çekti.

İşte Galatasaray'ın paylaşımı:




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