Galatasaray, George Gardi ile hesabı kapattı!

Galatasaray'da önemli transferlerde imzası bulunan İtalyan menajer George Gardi'ye 7 milyon euro olan alacağının tamamı ödendi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, George Gardi ile hesabı kapattı!
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16 Mart 2024 11:15
Son 2 sezonda 34 transfere imza atan Galatasaray'ın, oyuncu menajerlerine yüklü miktarda borcu bulunuyordu.

Icardi, Mertens ve Zaniolo'ya aracılık eden George Gardi başta olmak üzere menajerlerin vadesi geçmiş ödemeleri vardı.

GARDİ ÖDEMEYİ ALDI

Önemli transferlerde imzası bulunan İtalyan menajer George Gardi'ye 7 milyon euro ödeme yapılması gerekiyordu.

Galatasaray yönetimi, bu dönemde menajerlerin de vadesi geçmiş tüm ödemelerini gerçekleştirdi.

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