Galatasaray, George Gardi ile hesabı kapattı!

Son 2 sezonda 34 transfere imza atan Galatasaray'ın, oyuncu menajerlerine yüklü miktarda borcu bulunuyordu.
Icardi, Mertens ve Zaniolo'ya aracılık eden George Gardi başta olmak üzere menajerlerin vadesi geçmiş ödemeleri vardı.
GARDİ ÖDEMEYİ ALDI
Önemli transferlerde imzası bulunan İtalyan menajer George Gardi'ye 7 milyon euro ödeme yapılması gerekiyordu.
Galatasaray yönetimi, bu dönemde menajerlerin de vadesi geçmiş tüm ödemelerini gerçekleştirdi.
Icardi, Mertens ve Zaniolo'ya aracılık eden George Gardi başta olmak üzere menajerlerin vadesi geçmiş ödemeleri vardı.
GARDİ ÖDEMEYİ ALDI
Önemli transferlerde imzası bulunan İtalyan menajer George Gardi'ye 7 milyon euro ödeme yapılması gerekiyordu.
Galatasaray yönetimi, bu dönemde menajerlerin de vadesi geçmiş tüm ödemelerini gerçekleştirdi.
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