Galatasaray, gençlerde Schalke'ye fark attı!

UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray ve Schalke U19 takımları, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldiler. Galatasaray, Schalke'yi 3-0 mağlup ederek grupta ilk galibiyetini aldı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 45 ve 69. dakikalarda Atalay Babacan, 83. dakikada Mutlu Doğan attı.
Galatasaray, grupta ilk galibiyetini alırken 4 puanla 3. sırada yer aldı. Schalke ise 1 puanla son sırada kaldı.
Galatasaray, gruptaki 4. maçında 6 Kasım'da Schalke ile Almanya'da karşılaşacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 45 ve 69. dakikalarda Atalay Babacan, 83. dakikada Mutlu Doğan attı.
Galatasaray, grupta ilk galibiyetini alırken 4 puanla 3. sırada yer aldı. Schalke ise 1 puanla son sırada kaldı.
Galatasaray, gruptaki 4. maçında 6 Kasım'da Schalke ile Almanya'da karşılaşacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın