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Galatasaray, gençlerde Schalke'ye fark attı!

UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray, Schalke 04'ü 3-0 mağlup etti ve gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray, gençlerde Schalke'ye fark attı!
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24 Ekim 2018 18:55
UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray ve Schalke U19 takımları, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldiler. Galatasaray, Schalke'yi 3-0 mağlup ederek grupta ilk galibiyetini aldı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 45 ve 69. dakikalarda Atalay Babacan, 83. dakikada Mutlu Doğan attı.

Galatasaray, grupta ilk galibiyetini alırken 4 puanla 3. sırada yer aldı. Schalke ise 1 puanla son sırada kaldı.

Galatasaray, gruptaki 4. maçında 6 Kasım'da Schalke ile Almanya'da karşılaşacak.

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