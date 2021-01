Galatasaray Gençlerbirliği izle canlı, GS Gençlerbirliği maçı canlı canlı

GALATASARAY GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI, TIKLA

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Galatasaray ile Gençlerbirliği arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Halis Özkahya yönetecek. Galatasaray - Gençlerbirliği maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda çıktığı son 5 lig maçında mağlup olmadı. Bu sezon evindeki tek yenilgisini 5. haftada Aytemiz Alanyaspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 5 iç saha maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Galatasaray, bu süreçte MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor ve Göztepe'yi mağlup ederken, Hes Kablo Kayserispor ve Fraport TAV Antalyaspor ile berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmalarda 8 kez fileleri havalandırırken, kalesinde sadece 2 gole izin verdi.Hakem Halis Özkahya, Süper Lig'de 804 gün sonra Galatasaray'ın maçında düdük çalacak. Ligde son olarak 28 Ekim 2018'de sarı-kırmızılıların deplasmanda 2-0 kaybettiği Yeni Malatyaspor maçını yöneten Özkahya, Mariano Filho'ya gösterdiği sarı kart nedeniyle Galatasaray tarafından eleştirilmişti. Brezilyalı oyuncu, gördüğü kart nedeniyle cezalı duruma düşmüş ve bir sonraki hafta Fenerbahçe ile yapılan derbide forma giyememişti. Özkahya, Yeni Malatyaspor maçından yaklaşık 1 ay sonra sarı-kırmızılı ekibin Konyaspor'u konuk ettiği müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yaptı. Bu karşılaşmanın son anlarında hakem Hüseyin Göçek'in verdiği penaltı tartışmalara neden olmuş, söz konusu penaltı nedeniyle 1-1 sona eren mücadelede Özkahya da Göçek'i VAR'a çağırmadığı için sarı-kırmızılı camianın tepkisini çekmişti. Galatasaray-Konyaspor müsabakasının ardından Merkez Hakem Kurulu, Göçek ve Özkahya'nın performansları yeterli görülmediği gerekçesiyle dinlendirileceğini açıklamıştı. Bunun üzerine Kulüpler Birliği Vakfından yayımlanan bildiri ise uzun süre Türk spor kamuoyunun gündeminde yer almıştı. Yeni Malatyaspor maçının ardından ligde Galatasaray maçına çıkamayan Halis Özkahya, bu süreçte sadece 1 kez Türkiye Kupası'nda sarı-kırmızılı ekibin karşılaşmasını yönetti. 15 Ocak 2020'deki müsabakada Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalmıştı.Ligde geride kalan 17 haftanın 1'ini bay geçerek 16 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 30 puanla bir maçı fazla Aytemiz Alanyaspor'un averajla gerisinde 5. sırada yer aldı. Gençlerbirliği ise 16 karşılaşmada, 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi gördü. Haftaya 19 puanla giren kırmızı-siyahlı ekip, averajla 16. sırada yer buldu.Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, Gençlerbirliği maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, yarın kart görmeleri durumunda 19. haftadaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.Hazırlıklarını tamamlayıp maç saatini beklemeye başlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, idman öncesi kısa bir toplantıyla son uyarılarını yaptı. Puan kaybına kesinlikle tahammülü olmadığını söyleyen usta hoca "Lig daha çok uzun" diyerek söze başladı ve şöyle devam etti: "Her takım kayıplar yaşayacak. Bunu en az yapan şampiyon olacak. Biz de sınırımızı doldurmaya başladık. Maçın öneminden, gelecek haftaki Beşiktaş derbisinden bahsetmeme gerek yok. Kim oynarsa oynasın, sahada ne yaşanırsa yaşansın herkesin elinden geleni yapmasını istiyorum ve maç bitiminde tabelada kazandığımızı görmek istiyorum. Galatasaray'ın üst üste puan kaybetme lüksü olamaz." Fatih Terim, idman sonunda bir isimle ise özel görüşme gerçekleştirdi. İmparator, sarı kart cezası sınırındaki Belhanda'ya ekstra uyarılarda bulunmayı ihmal etmedi. Terim'in "Sahada kendine hakim ol ve dikkatli hareket et. Hem Gençlerbirliği hem Beşiktaş maçı çok önemli. Kritik virajlarda sana çok ihtiyacım var" dediği bildirildi.Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Emre Kılınç'ın 2 maçlık cezasını onadı. TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, sarı-kırmızılı kulübün yaptığı itirazı inceledi. Açıklamada, Emre Kılınç'ın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına ve erteleme talebinin reddine oybirliği ile karar verildiği belirtildi.Orta saha arayan Galatasaray, dört koldan saldırıyor. Berat Özdemir'i Trabzonspor'a kaptıran, İrfan Can için uğraşan ve Jean Michael Seri'yi bekleten sarı-kırmızılılar, son olarak Youssouf Ndayishimiye için Yeni Malatyaspor'un kapısını çaldı. Malatya cephesi 22 yaşındaki Burundili ön libero'nun fiyatını 3 milyon Euro olarak belirledi. Galatasaray, İrfan Can'da olduğu gibi takas önerdi ancak yine olumsuz yanıt aldı. Youssouf Ndayishimiye ile Cimbom'un yanı sıra Belçika'dan Anderlecht ve Fransa'dan St. Etienne kulüpleri ilgileniyor.Sarı-kırmızılı ekip, 2021 yılında çıktığı 2 müsabakada da puan kaybı yaşadı. Ligin 16. haftasında 2 Ocak'ta konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor ile golsüz berabere kalan Galatasaray, 17. haftada ise 5 Ocak'ta deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu.Galatasaray'da sakatlıkları süren Muslera, Falcao, Feghouli, Etebo, Omar karşılaşmada yok. Ayrıca cezalı Emre Kılınç ve Ömer Bayram da bu maçta forma giyemeyecek. Konuk ekip Gençlerbirliği'nde Giovanni Sio cezalı durumda. Stancu ve Ömürcan'ın sakatlıkları ise devam ediyor.Okan KocukLinnesLuyindamaMarcaoSaracchiTaylanBelhandaEmre AkbabaArda TuranOğulcan ÇağlayanDiagneNordfeldtJohanssonArdaZargo TourePolomatSoner DikmenPirisSefa YılmazAyiteCandeiasGökhan AltıparmakGalatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği karşılaşmasında takımının başında görev yapabilecek. Ligin 13. haftasındaki Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören Terim'e sonrasındaki ihlalleri gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun verdiği 5 maçlık ceza, daha sonra Tahkim Kurulu tarafından 4 müsabakaya indirildi. Terim, Süper Lig'deki Göztepe, Trabzonspor, Antalyaspor ve Konyaspor maçlarında yedek kulübesinde yer alamayarak cezasını doldurdu.Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takım arkadaşlarından uzak kalan Galatasaray Kaptanı Fernando Muslera takıma dönüyor. Bir süredir kaleci antrenmanlarına çıkan tecrübeli kaleci, önümüzdeki haftadan itibaren takımla beraber idmanlarda yer alacak. Muslera'nın bir süre takımla antrenmanlara çıktıktan sonra ay sonunda takımdaki yerini alabileceği ifade edildi.Galatasaray'da sosyal medya kullanımı ile sık sık gündeme gelen Ryan Babel, bu kez de bir Sarı-Kırmızılı taraftarla tartıştı. Babel, sosyal medya üzerinden bir taraftarın "Umarım Florya'ya gittiğimde artık orada olmazsın." yazması üzerine, "Bunun için 2 sene beklemek zorundasın korkak herif!" yanıtı verdi. 34 yaşındaki Hollandalı, 2019 yılında Galatasaray'a Fulham'dan bedelsiz olarak transfer edilmişti. Babel'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2022 yılının Haziran ayında bitiyor. Babel, Galatasaray'dan yıllık 2.5 milyon euro garanti ücret alıyor. Teknik Direkör Fatih Terim, Babel'in gönderilmesine sıcak bakıyor. Fransa ve Hollanda'da bazı takımlar deneyimli isimle yakından ilgileniyor. Kısa süre içinde Babel konusunun netleşmesi bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde koronavirüs geçiren ve bu nedenle tam 12 kilo veren Hollandalı yıldız, bu sezon 12 resmi maçta 674 dakika sahada kaldı. Babel bu süre içinde 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Aytemiz Alanyaspor'da sezona başarılı bir giriş yapan ancak iki haftadır yedek bırakılan Salih Uçan, kulübünün yeni kontrat teklifini kabul etmedi. Bu durum da 27 yaşındaki futbolcu hakkındaki transfer söylentilerini arttırdı. Zira sezon başında Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan ancak bonservis bedeli nedeniyle somut adımların atılamadığı Salih Uçan'ı sarı kırmızılıların halen kadrosuna katmak istediği biliniyor. Sezon sonunda boşa çıkacak olan Salih'i G.Saray'ın yanı sıra Beşiktaş da istiyor. Haziran başında serbest kalacak olan Salih Uçan'ı iki ezeli rakibin transfer etmek istediği ve talip olduğu bilinirken, tecrübeli futbolcu da Alanya'nın teklifini kabul etmeyerek bir anlamda rotasını İstanbul'a kırdı. Uçan, eğer karar değiştirip de Alanya'da kalmaz ise sezon sonunda istediği kulübe bedelsiz olarak imza atacak. 