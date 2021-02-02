Galatasaray, genç oyuncuyu 4,2 milyon TL'ye gönderdi

Galatasaray, bu sezon iki oyuncusunu bonservisiyle gönderdi.



💰1,43 milyon euro | Maicon

💰480 bin euro | Erencan Yardımcı https://t.co/3AGHfjrtL4 pic.twitter.com/SoXPjOJbJj



— Sporx (@sporx) February 1, 2021

Galatasaray, 18 yaşındaki'nın TFF 2. Lig ekplerinden'a transfer olduğunu açıkladı.Sarı-kırmızılı kulüp, transfer karşılığında Eyüpspor'dan 4,2 milyon Türk Lirası bonservis bedeli kazanılacağını duyurdu.Galatasaray'ın yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Erencan Yardımcı'nın transferi konusunda Eyüpspor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Eyüpspor Kulübü Derneği, şirketimize net 4.200.000 TL transfer bedeli ödeyecektir." ifadeleri yer aldı.Galatasaray A Takımı'nda sadece 1 maça çıkan Erencan Yardımcı, U17, U19 ve U19 takımlarında da yer aldı.Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, transferle ilgili açıklama yaptı. Kulaksız, "Erencan Yardımcı 19 yaşında Galatasaray kulübünde profesyonel olmuş, genç milli takımlarda oynamış, gelecek vaad eden bir futbolcu. Biz de 2. Lig kırmıza grupta haftalardır lider olan,finansal problemi olmayan ve hedefleri olan bir kulübüz. Ve gerçekleştirdiğimiz bu transferde futbolcunun maliyetinin %85'lik kısmını sponsor firmamız karşılamıştır." ifadelerini kullandı.Öte yandan Eyüpspor, Erencan Yardımcı ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.