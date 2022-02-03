Galatasaray, genç oyuncuyla imzaladı!

Galatasaray Kulübü, futbol akademisinden Özgür Baran Aksaka ile profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde bulunan oyuncumuz Özgür Baran Aksaka ile 2024-2025 sezonu sonuna dek profesyonel sözleşme imzalanmıştır." denildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde bulunan oyuncumuz Özgür Baran Aksaka ile 2024-2025 sezonu sonuna dek profesyonel sözleşme imzalanmıştır." denildi.