Galatasaray, genç oyuncuyla imzaladı!

Galatasaray altyapıdan Özgür Baran Aksaka ile profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, genç oyuncuyla imzaladı!
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03 Şubat 2022 22:06
Galatasaray Kulübü, futbol akademisinden Özgür Baran Aksaka ile profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde bulunan oyuncumuz Özgür Baran Aksaka ile 2024-2025 sezonu sonuna dek profesyonel sözleşme imzalanmıştır." denildi.

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