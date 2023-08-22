Galatasaray genç Efe'yi izliyor

Galatasaray genç yetenek avı için Altay'da forma giyen Efe Sarıkaya'yı izliyor.
Sarı kırmızılıların önceki gün oynanan Tuzla maçında 17 yaşındaki stoperi takip ettiği kaydedildi. 90 dakika oynayan Efe'nin Galatasaray scoutları tarafından beğenildiği gelen haberler arasında.
SEZON RAKAMI
Genç futbolcu Efe Sarıkaya geçtiğimiz sezon Altay'da 26 karşılaşmada forma giymişti.
Sarı kırmızılıların önceki gün oynanan Tuzla maçında 17 yaşındaki stoperi takip ettiği kaydedildi. 90 dakika oynayan Efe'nin Galatasaray scoutları tarafından beğenildiği gelen haberler arasında.
SEZON RAKAMI
Genç futbolcu Efe Sarıkaya geçtiğimiz sezon Altay'da 26 karşılaşmada forma giymişti.