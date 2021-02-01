Galatasaray, Gedson Fernandes'i resmen açıkladı!

Galatasaray, Gedson Fernandes'in kiralık transferi için görüşmelere başlandığını resmen açıkladı.Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "" ifadeleri kullanıldı.Galatasaray, Benfica'dan kiralık olarak Tottenham'da oynayan Portekizli oyuncu için tüm şartlarda anlaşma sağladı.Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdiği Gedson Fernandes'in Covid-19 testinin pozitif olduğu ortaya çıktı.Galatasaraylı yöneticiler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı arayarak ambulans uçak ricasında bulundu. Testi pozitif çıktığı için karantinada olan Portekizli futbolcu sabah saatlerinde İstanbul'da olacak.Sağlık Bakanlığı da Galatasaray'ın ricası sonrasında oyuncuyu İstanbul'a getirmek üzere Londra'ya ambulans uçak gönderdi.Oyuncuyu 1,5 yıllığına kiralayacak olan Galatasaray, 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu yer alacak.Kiralık olarak Tottenham'da oynayan ancak fazla süre bulamayan Portekizli futbolcu, bu sezon sadece 2 maçta 153 dakika oynadı.Gedson Fernandes'in kiralık olarak oynadığı Tottenham'da menajer Jose Mourinho, Brighton maçı sonrasında transfer sorusunu yanıtladı."Fernandes Galatasaray'a gitti mi?" sorusunu yanıtlayan Mourinho, "Açıkçası, bilmiyorum. Hayır demiyorum, sadece bilmiyorum diyorum." cevabını verdi."Galatasaray, Gedson Fernandes'i alırsa ligin dengesi değişir. Bu kadar net söylüyorum. Bu oyuncunun uçağı inerse ligin dengesi değişir, net söylüyorum."