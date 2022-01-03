Gedson Fernandes... Geçtiğimiz sezonun devre arasında Sarı-Kırmızılı ekibin formasını giyen yıldız orta saha oyuncusu, kısa sürede gösterdiği performans ile fark yarattı.



Yaz transfer döneminde takıma katılması için yoğun çaba sarfedilen futbolcu için kulübü Benfica bir türlü ikna edilemedi. Ancak Galatasaray Yönetimi, bu transfer döneminde işini şansa bırakmak istemiyor.



Cim Bom, 22 yaşındaki oyuncu ile her anlamda anlaşma sağladı. Benfica ile de arada ufak pürüzler kaldığı bilgisine ulaşılırken, transferin açıklanması için gün sayılıyor.



Bonservisi ile...



Edinilen son bilgilere göre Galatasaray Yönetimi'nin, ortadaki tüm pürüzleri kaldırıp, transfer dönemi açılır açılmaz Gedson Fernandes'in bonservisi ile takıma katıldığının duyurusunu yapmasını bekleniyor.



Bu sezon Benfica forması ile 4 maçta 107 dakika sahne alan Gedson da Sarı- Kırmızılı kulübe gelmek için can atıyor.



