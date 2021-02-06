Galatasaray, Gaziantep'ten eli boş döndü

ING Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray, E.H Gaziantep Basketbol'a mağlup oldu.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Galatasaray, Gaziantep'ten eli boş döndü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Şubat 2021 14:57
ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Empera Halı Gaziantep Basketbol evinde Galatasaray'ı 68-61 mağlup etti.

Salon: Şahinbey
Hakemler: Mehmet Keseratar, Ali Serkan Emlak, Polat Parlak
Empera Halı Gaziantep Basketbol: Kelly 6, Jaiteh 16, Simpson 12, Hayes 15, Can Uğur Öğüt 6, İsmail Cem Ulusoy 4, Orhan Aydın Hacıyeva 7, Tomas, Muhammet Doğan Şenli 2
Galatasaray: Hamilton 17, Trice 11, Motum 11, Jefferson 3, Hüseyin Göksenin Köksal 2, Yiğit Arslan 3, Eray Aydoğan 3, Welliams 11

1. Periyot: 17-20
Devre: 36-30
3. Periyot: 51-43



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için