Galatasaray Gaziantep maçı İZLE, CANLI GS Gaziantep maçı burada

GALATASARAY GAZİANTEP MAÇI CANLI, TIKLA

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.

Nef Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. VAR hakemi olarak ise Serkan Tokat görev yapacak. Karşılaşma BeIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Galatasaray Gaziantep maçı öncesi son durum



Galatasaray, Süper Lig'in ilk 4 haftasında 2 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 7 puan topladı.

Süper Lig'de çıktığı 4 maçın 3'ünü kazanan ve birinde berabere kalan Gaziantep FK ise hanesine 10 puan yazdırdı.

Galatasaray'da yaşadığı sakatlık sonrası tedavisi tamamlanan ve takımdan ayrı saha çalışmalarına başlayan Fredrik Midtsjö'nün maçta forma giymesi beklenmiyor.

Gaziantep FK'de ise sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.