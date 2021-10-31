Galatasaray Gaziantep maçı canlı izle (beİN Sports link)

GALATASARAY GAZİANTEP MAÇI CANLI, TIKLA

Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta maçında Galatasaray, Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.

Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadelenin

olarak açıklandı.

Galatasaray - Gaziantep FK maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 17 puan topladı.

Ligde oynadığı maçların 3'ünü kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 4'ünü kaybeden Gaziantep FK'nın ise 12 puanı bulunuyor.

Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, maçın kadrosunda yer alamayacak. Taylan Antalyalı ise ceza sınırında bulunuyor.

Gaziantep FK'de kart cezalısı Hamza Mendyl dışında eksik bulunmuyor.

Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Barış, Morutan, Kerem, Halil

Günay, Kitsiou, Caulker, Tosca, Halil İbrahim, Doğan, Djilobodji, Maxim, Sagal, Figueiredo, Muhammet

Galatasaray, Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Gaziantep FK ile bu kulvarda 5. kez karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile daha önce oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve bir beraberlik yaşadı.

Söz konusu karşılaşmalarda 10 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 5 gol gördü.

Süper Lig'de geride kalan 10 haftada Gaziantep FK, deplasman galibiyeti yaşayamadı.

Deplasmanda hiç galibiyeti bulunmayan kırmızı-siyahlı ekip, Galatasaray'ı yenerek ilk 3 puanını almak istiyor.



Evinde oynadığı son 7 Süper Lig maçının 6'sını kazanan Galatasaray (1M), tek mağlubiyetini Alanyaspor'a 1-0 mağlup olarak aldı.



✅1-0 Konyaspor

✅3-1 Beşiktaş

✅3-1 Y. Malatya

✅2-1 Hatayspor

❌0-1 Alanyaspor

✅2-1 Göztepe

✅1-0 Konyaspor pic.twitter.com/o3LX5TYFS7



— Sporx (@sporx) October 31, 2021