Galatasaray Gaziantep maçı BEIN izle, GS maçı linki

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Galatasaray, Süper Lig'in ilk 4 haftasında 2 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 7 puan topladı. Süper Lig'de çıktığı 4 maçın 3'ünü kazanan ve birinde berabere kalan Gaziantep FK ise hanesine 10 puan yazdırdı. Galatasaray'da yaşadığı sakatlık sonrası tedavisi tamamlanan ve takımdan ayrı saha çalışmalarına başlayan Fredrik Midtsjö'nün maçta forma giymesi beklenmiyor. Gaziantep FK'de ise sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.
Muhtemel 11'ler
Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Patrick van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis.
Galatasaray, Süper Lig'de dördüncü sezonunu geçiren Gaziantep FK ile bu kulvarda 7. kez karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile daha önce oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 13 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 8 gol gördü.
Nef Stadı yine kapalı gişe!
Galatasaray taraftarı, Gaziantep FK mücadelesinde her zaman olduğu gibi yine takımı yalnız bırakmayacak. Zorlu karşılaşma öncesinde tüm biletlerin satıldığı öğrenildi. 45 binden fazla sarı kırmızılı futbolseverin, Nef Stadyumu'na akın edeceği belirtildi.
Sacha Boey formayı bırakmıyor
Yaz transfer döneminde takıma katılan Leo Dubois, sakatlığını atlattı ve Gaziantep FK mücadelesinde kadroda yer alacak. Fakat ilk 11'de ise sezon öncesi gönderilmesi planlanan Sacha Boey olacak. Fransız futbolcunun gösterdiği iyi performansın ardından Gaziantep FK karşısında da formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor. İtalya Serie A ekibi Monza, Boey için 4.7 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla bir kiralama teklifinde bulunmuştu. Teknik direktör Okan Buruk ilk dört hafta çok iyi oynayan Boey'in satılmasını kesinlikle istemeyince yönetim de Monza'nın teklifini teşekkür ederek reddetti.
Okan Buruk'tan Seferovic kararı!
Galatasaray'da Gaziantep FK maçında gözler ise Haris Seferovic'e çevrildi. Ligde ilk 4 haftayı boş geçen Seferovic, hafta içi idmanlarda yedek takımla çalıştı. Okan Buruk forvette Gomis'le başlayabilir. Kiralık gelen Seferovic'in 20 maça ulaşması halinde satın alma opsiyonu devreye girecek. Haris Seferovic, bu sezon Galatasaray'ın Süper Lig 'deki 4 maçına da 11'de başlayıp 323 dakika sahada kaldı. Ancak ağları sarsmayı başaramadı.
Galatasaray Gaziantep maçı saat kaçta?
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Nef Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. VAR hakemi olarak ise Serkan Tokat görev yapacak. Karşılaşma BeIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.