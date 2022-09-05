Galatasaray Gaziantep maçı BEIN izle, GS maçı linki

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.

Nef Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. VAR hakemi olarak ise Serkan Tokat görev yapacak. Karşılaşma BeIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.