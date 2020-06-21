Galatasaray - Gaziantep FK: Muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında zirve takipçisi Galatasaray Gaziantep FK'yı konuk ediyor.
Türk Telekom Stadı'nda saat 21:00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports'a tan canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın hakemi ise Alper Ulusoy.
Maç öncesinde Galatasaray'ın 50 puanı bulunurken Gaziantep FK'si 33 puanı bulunuyor.
İki takımın eksikleri
Galatasaray'da bir çok eksik oyuncu bulunuyor. Ayağında kırık olan Muslera'nın yanı sıra Andone kadroda yok. Öte yandan cezalı olan Adem Büyük ile Donk sahada olamayacak.
Gaziantep FK'da ise Junior Morais cezası nedeniyle forme giyemeyecek.
Muhtemel 11'ler
Galatasaray
Okan Kocuk
Mariano
Lemina
Ahmet Çalık
Saracchi
Ömer Bayram
Seri
Feghouli
Belhanda
Onyekuru
Falcao
Gaziantep FK
Günay Güvenç
Oğuz Ceylan
Tosca
Kana-Biyik
Djilobodj
Mehmet Erdem Uğurlu
Maxim
Güray Vural
Sousa
Kayode
Muhammet Demir
Üç futbolcu kart cezası sınırında
Galatasaray'da Gaziantep FK mücadelesi öncesinde 3 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor.
Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri, Sofiane Feghouli ve Mariano Filho yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 29. haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.
Son 3 maçta galibiyeti yok
Galatasaray, Süper Lig'deki son 3 maçında galibiyet elde edemedi.
Bu maçlarda Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş ile berabere kalan sarı-kırmızılı takım, Çaykur Rizespor'a da mağlup oldu.
Galatasaray, son 3 karşılaşmada 7 puan yitirdi.
Gaziantep FK, Galatasaray deplasmanında
Ligde 33 puana sahip, geçen haftayı 9. sırada tamamlayan Gaziantep FK, İstanbul deplasmanında puan alarak alt sıralarla olan farkı açmayı hedefliyor.
Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Marius Sumudica, Galatasaray deplasmanında kart cezası nedeniyle sol bek oyuncusu Juinor Morais'ten yararlanamayacak. Kırmızı-siyahlı ekipte, Morais dışında eksik bulunmuyor.
Türk Telekom Stadı'nda saat 21:00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports'a tan canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın hakemi ise Alper Ulusoy.
Maç öncesinde Galatasaray'ın 50 puanı bulunurken Gaziantep FK'si 33 puanı bulunuyor.
İki takımın eksikleri
Galatasaray'da bir çok eksik oyuncu bulunuyor. Ayağında kırık olan Muslera'nın yanı sıra Andone kadroda yok. Öte yandan cezalı olan Adem Büyük ile Donk sahada olamayacak.
Gaziantep FK'da ise Junior Morais cezası nedeniyle forme giyemeyecek.
Muhtemel 11'ler
Galatasaray
Okan Kocuk
Mariano
Lemina
Ahmet Çalık
Saracchi
Ömer Bayram
Seri
Feghouli
Belhanda
Onyekuru
Falcao
Gaziantep FK
Günay Güvenç
Oğuz Ceylan
Tosca
Kana-Biyik
Djilobodj
Mehmet Erdem Uğurlu
Maxim
Güray Vural
Sousa
Kayode
Muhammet Demir
Üç futbolcu kart cezası sınırında
Galatasaray'da Gaziantep FK mücadelesi öncesinde 3 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor.
Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri, Sofiane Feghouli ve Mariano Filho yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 29. haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.
Son 3 maçta galibiyeti yok
Galatasaray, Süper Lig'deki son 3 maçında galibiyet elde edemedi.
Bu maçlarda Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş ile berabere kalan sarı-kırmızılı takım, Çaykur Rizespor'a da mağlup oldu.
Galatasaray, son 3 karşılaşmada 7 puan yitirdi.
Gaziantep FK, Galatasaray deplasmanında
Ligde 33 puana sahip, geçen haftayı 9. sırada tamamlayan Gaziantep FK, İstanbul deplasmanında puan alarak alt sıralarla olan farkı açmayı hedefliyor.
Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Marius Sumudica, Galatasaray deplasmanında kart cezası nedeniyle sol bek oyuncusu Juinor Morais'ten yararlanamayacak. Kırmızı-siyahlı ekipte, Morais dışında eksik bulunmuyor.