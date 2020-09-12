Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor.



Türk Telekom Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Hakem Bahattin Şimşek'in yöneteceği müsabaka beIN Sports 1'den yayımlanacak.



Mücadele koronavirüs önlemleri sebebiyle seyircisiz oynanacak.



Eksikler



Galatasaray'da sakatlığı bulunan Emre Akbaba bu maçta sahada olmayacak. İlk idmanını takımdan ayrı yapan yeni transfer Etobo ile kasığında ağrı hisseden Diagne'nin durumları maç saatinde belli olacak.



Gaziantep FK'da ise eksik oyuncu bulunmuyor.



Muhtemel 11'ler



Galatasaray

Fatih

Omar

Luyindama

Marcao

Saracchi

Taylan

Belhanda

Feghouli

Arda

Emre Kılınç

Falcao



Gaziantep FK



Günay Güvenç

Oğuz Ceylan

Tosca

Djilobodji

Junior Morais

Jefferson

Kozulj

Enver Cenk Şahin

Maxim

Güray Vural

Andre



62 açılışta 42 galibiyet



Galatasaray, 62 sezonu geride kalan ligde açılış maçlarında 42 galibiyet, 12 yenilgi, 8 beraberlik aldı.



Sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı 37 ilk hafta maçının ise 30'unu kazandı, 5'ini yitirdi, 2'sinde ise berabere kaldı.



Sahasındaki son 10 açılış maçını kazandı



Galatasaray, sahasında çıktığı son 10 açılış müsabakasından da galibiyetle ayrıldı.



Sarı-kırmızılı ekip, 2002-2003 sezonuyla başlayan süreçte sahasında çıktığı 10 ilk hafta mücadelesinin tamamını da 3 puan alarak tamamladı.



Sadece 9 maçta gol atamadı



Galatasaray, 62 sezondaki ilk hafta maçlarından 53'ünde gol atarken, sadece 9'unda suskun kaldı.



Sarı-kırmızılı takım, son 22 sezonda ise sadece 2011-2012'de 2-0 yenildiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı ile geçen sezon aynı skorla kaybettiği Denizlispor müsabakalarında skor üretemedi.



Galatasaray, sahasında oynadığı 37 ilk hafta karşılaşmasının sadece 3'ünde gol sevinci yaşayamadı. Sarı-kırmızılılar, 1963-1964 sezonunda Kasımpaşa, 1984-1985 sezonunda Denizlispor, 1986-1987 sezonda ise Trabzonspor ile oynadığı maçlarda fileleri havalandıramadı.



En farklı galibiyeti 4-0'lık sonuçlarla



Galatasaray, sezondaki ilk hafta maçlarında en farklı skorlu galibiyetini 4-0'lık sonuçlarla aldı, en farklı yenilgiyi ise 3-1 ve 2-0'lık skorlarla yaşadı.



Sarı-kırmızılı takım, 1964-1965 sezonunda Feriköy'ü, 1983-1984'te Karagümrük'ü, 2007-2008'de de Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ederken, 1979-1980'da Göztepe'ye 3-1, 2011-2012'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Medipol Başakşehir), geçen sezon da Denizlispor'a 2-0 kaybetti.



Yenilerin ilk heyecanı



Galatasaray'da 6 futbolcu, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda ilk kez bir resmi maçta sarı-kırmızılı formayı terletecek.



Kadroya yeni katılan Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui, Kerem Aktürkoğlu ve Oghenekaro Etebo, Gaziantep FK müsabakasıyla ilk kez sarı-kırmızılı formayı giymenin heyecanını yaşayacak.



Arda Turan, 3 bin 403 gün sonra Türk Telekom Stadı'nda



2011'de ayrıldığı Galatasaray'a 9 yıl sonra dönen Arda Turan, 3 bin 403 gün sonra bir resmi maçta sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirecek.



Altyapısından çıktığı Galatasaray'da kaptanlığa kadar yükselen ve 2011'de İspanya'nın Atletico Madrid takımına transfer olan Ardan Turan, Barcelona ve Medipol Başakşehir maceralarının ardından yeniden sarı-kırmızılı takıma döndü.



2011'de Galatasaray formasıyla son resmi maçına 20 Mayıs'ta Türk Telekom Stadı'nda oynanan Konyaspor karşısında çıkan Arda, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda 3 bin 403 gün sonra yeniden sarı-kırmızılı formayı giyecek.



Gaziantep FK ile 3. randevu



Galatasaray, Gaziantep temsilcisiyle ligde 3. kez karşı karşıya gelecek.



Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de ikinci sezonunu geçiren Gaziantep FK ile yaptığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı.



İki takım arasında geçen sezonun ilk yarısında Gaziantep'te oynanan müsabakayı Galatasaray 2-0 kazanırken, ikinci devrede İstanbul'da yapılan karşılaşma 3-3 beraberlikle sonuçlanmıştı.



