Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında cuma günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.Kalyon Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.Süper Lig'de son iki maçını kazanan Galatasaray, sezonun ilk yarısını, 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 39 puanla üçüncü sırada bitirdi.Ligde oynadığı maçların 9'unu kazanan, 8'inde berabere kalan ve 3'ünü kaybeden Gaziantep FK ise ilk yarıyı 35 puanla dördüncü sırada tamamladı.Galatasaray'da tedavi ve adaptasyon çalışmaları devam eden Sofiane Feghouli, Oğulcan Çağlayan, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir ve Radamel Falcao maçta forma giyemeyecek.Yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle tedavisi süren Omar Elabdellaoui de maçta oynayamayacak.Sarı-kırmızılı takımda West Bromwich Albion'a transferi gündemde olan Mbaye Diagne ve Konyaspor'a kiralık olarak gitmeye hazırlanan Jesse Sekidika da kadroda yer almadı.Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu maç kadrosuna dahil edildi.Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Bu futbolcular, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 23. haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.Galatasaray, Süper Lig'de ikinci sezonunu geçiren Gaziantep FK ile 4. kez karşı karşıya gelecek.Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon oynanan maçlarda deplasmanda 2-0 yendiği rakibi ile sahasında 3-3 berabere kalmıştı.Galatasaray, bu sezonun ilk yarısında yapılan maçta ise rakibini 3-1 mağlup etmişti.