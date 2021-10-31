Galatasaray - Gaziantep FK maçı ilk yarısı için ne dediler?

Süper Lig'de Galatasaray'ın Gaziantep FK ile oynadığı maçın ilk yarısını yorumcular değerlendirdi.



RIDVAN DİLMEN



Olimpiu Morutan güzel bir gol attı. Oralarda aradı, şans yoktur, ödül vardır. Galatasaray hırslı ve arzulu. Yüksek konsantrasyon var. Ceza alanı çevresinde biraz aceleci davrandılar. Galatasaray 'Ya varız, ya yokuz' mücadelesi olarak düşündü. Şimdi Gaziantep risk alacak, Galatasaray ise hızlı ataklar yapacaktır. Pozisyon bulacaklardır. Gaziantep öne oynamaya çalışacak. İkinci yarıda kararı Gaziantep değil, Galatasaray verecek. Gaziantep beraberlik isteyecektir. Galatasaray son maçlarda öndeyken zor bitiriyor. Bunu yaşamaması için savunmaya çekilmemeli. Galatasaray'ın bu kadrosu savunma yapamaz. Galatasaray önde oynamak zorunda. Galatasaray gibi bir takım, Fatih Terim'li olmasına rağmen maça 10 puan geride çıktı. Bu kolay değil. Didier Drogba yok, Wesley Sneijder yok. Yani yıldız isimler yok. Olimpiu Morutan, Romanya Milli Takımı'nın kalıcı oyuncusu olur. Doğru bir yatırım olarak görüyorum. Problem çözebiliyor. Alexandur Cicaldau da iyi oyuncu.



METİN TEKİN



Çok net bir maç oldu. Gelip yerleşen ve bekleyen bir Gaziantep vardı. 5-3-2 fotoğrafıyla bekleyen Gaziantep ve sürekli gelmeye, üretmeye çalışan bir Galatasaray. Çok pozisyon üretemedi Galatasaray, son dakikalarda gol geldi. Deneyen, zorlayan Kerem vardı, o da istediği işleri yapamadı. Halil, farklı bir santrfor tipi, toplu topsuz dönüşleri avantaj sağlıyor. Bu hafta Beşiktaş ve Fenerbahçe kaybetti, önemli. Zorlanan Galatasaray, ilk yarıda 1-0'ı kotardı.



ÖNDER ÖZEN



Gaziantep takımıyla evde oynamak daha zor gibi. Arkadaki beşli hiç çıkmıyor. Oyuna girdiklerinde de, rakip yarı alana geçtiklerinde de Oğuz biraz oyuna katıldı. Arka beşli, öndeki üçlü sabit, 8 kişilik duvarı aşmak zor. Büyük maçlarda daha tutucu kimlikle maç oynuyor Gaziantep. Tehdit etmiyorlar, pozisyonları yok. Kalabalık bir savunmayla oynuyorsanız bunun bir karşılığı vardır. Bu çok ciddi dikkat ve konsantrasyon istiyor. Hiç kaleye gitmedikleri için, tehdit görmedikleri için, Galatasaray sağ, sol bekiyle, zaman zaman stoperleriyle çıkarak kalabalık sağladı. Bire birler, kenardan gelecek ortalar denendi, son saniyelerde Morutan süper bir gol attı. Çok güzel gol attı.



ERMAN TOROĞLU



Gaziantep pek gelemedi, Galatasaray'ın arka tarafını zorlayamadı. Galatasaray da fazla zorlayamadı. Böyle bir gol açardı bu maçı. Galatasaray'ın çabuk adamları var, ceza sahasında etkili olabilirler, rakibi penaltıya zorlayabilirler. Golde Morutan müthiş vurdu, kaleci de iki elle atladı, tek elle atlaması lazımdı ama gol müthişti. İlk yarıdaki oyuna göre, bu gol çok güzeldi. Morutan kanatta enerjisini boşa harcıyor, burada oynatmak daha mantıklı. Orta sahada şutu var, pası var, çalım atabiliyor. Galatasaray adına gol avantaj oldu, ikinci yarı daha rahat geçecek. Galatasaray'ın bu oyuncularla penaltı kazanma olasılığı fazla. Hareketli oyuncular ve çalımı deniyorlar. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray göbekte inanılmaz pas hataları yapıyorlar. Bugün de oldu pas hataları. Bunlar büyük takımda olmaz. Fatih Terim, değişiklik için 60. dakikayı falan bekler, daha erken değişiklik yapmaz.





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