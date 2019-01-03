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Galatasaray Garry Rodrigues'i KAP'a bildirdi

Galatasaray'da ayrılık resmileşiyor: Sarı-kırmızılılar Garry Rodrigues için Slaven Bilic'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Ittihad ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray Garry Rodrigues'i KAP'a bildirdi
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03 Ocak 2019 19:56
Galatasaray, Garry Rodrigues'in transferi için Arabistan ekiplerinden Al İttihad ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

FATİH TERİM: "İZİN VERDİM"
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Garry Rodrigues'in transfer süreci hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

IG TV'den açıklamalarda bulunan Terim, ''Garry Rodrigues'e transfer görüşmesi izin verdim. Sonucunu henüz bilmiyoruz ama anlaşma sağlanırsa vedalaşacağımız isimlerden birisi.'' sözlerini kullandı.

KASAYA GİRECEK PARA: 8 MİLYON EURO

Rodrigues'in eski kulübü PAOK da transferden yüzde 20 pay alacağı için Galatasaray'ın kasasına 8 milyon Euro girecek. Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'in çalıştırdığı Al İttihad'ın ilk teklifinin 8 milyon Euro olduğu ancak sarı-kırmızılıların taviz vermemesi üzerine rakamı 10 milyon Euro'ya çıkardığı vurgulandı.



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